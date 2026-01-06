6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 6 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

6 січня у світі відзначають Всесвітній день дітей-сиріт війни. Християни відзначають велике дванадесяте свято – Хрещення Господнє (Водохреще).

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 6 січня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день дітей-сиріт війни

Цей день був ініційований французькою організацією SOS Enfants en Detresse для привернення уваги до долі дітей, які втратили батьків через збройні конфлікти. Для України ця дата має особливий і болючий сенс в умовах тривалої агресії, нагадуючи про необхідність захисту та підтримки найменших громадян, чиє дитинство зруйнувала війна.

День «Яблуні»

Свято, присвячене одному з найстаріших та найбільш розповсюджених дерев у світі. Це день вшанування природи та нагадування про важливість збереження екосистеми.

Релігійні свята та їхня історія

Хрещення Господнє (Богоявлення)

6 січня православна церква вшановує подію хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Це свято називають також Богоявленням, адже під час хрещення Спасителя світу з’явилася Пресвята Трійця: Бог-Отець промовив із неба, Син Божий хрестився, а Дух Святий зійшов у вигляді голуба. Центральним обрядом свята є Велике освячення води. Водохресна вода вважається святинею (Великою агіасмою), яка здатна зберігати свіжість роками та зцілювати душевні й тілесні хвороби. Ця подія має потужний духовний сенс, бо відкриває шлях до таїнства хрещення для кожної людини.

Народні вірування та прикмети

За народними спостереженнями, погода на Водохреще визначає майбутній врожай:

Якщо на Хрещення ясна і холодна погода – літо буде посушливим;

похмуре небо та іній на деревах віщують потужний врожай зернових;

якщо під час освячення води йде сніг – наступний рік буде щедрим на мед та ягоди;

зіркове небо на Водохреще – до врожаю гороху та гарної приплоду худоби;

сильний вітер у цей день обіцяє багато грибів восени.

Історичні події

1579 рік – укладають Арраська унія, починається процес об'єднання Нідерландів;

1681 рік – вперше описується матч з боксу, що відбувався у Королівстві Англія між дворецьким і м'ясником герцога Альбемарльського;

1709 рік – полки Карла ХІІ та Івана Мазепи починають штурм Веприка;

1838 рік – у місті Моррістаун (штат Нью-Джерсі, США) в майстернях чавуноливарного заводу Спідуелла Альфред Вейл і Семюел Морзе демонструють свій перший телеграф;

1846 рік – в Переяславі у маєтку свого друга Андрія Козачковського Тарас Шевченко пише свій знаменитий «Заповіт»;

1870 рік – відкривають Віденську філармонію;

1912 рік – Альфред Веґенер представляє дрифтову гіпотезу;

1928 рік – річка Темза, що вийшла з берегів, затоплює деякі райони Лондона;

1928 рік – вперше в історії багатонаціональних держав Європи у Польщі формують виборчий блок національних меншин – представники українських, білоруських, німецьких та єврейських національних партій;

1929 рік – у Королівстві Сербів, Хорватів і Словенців встановлюється диктатура Олександра I Карагеоргієвича;

1939 рік – німецькі фізики Отто Ган і Фріц Штрассман повідомляють про відкриття способу ділення ядер урану під дією нейтронів;

1962 рік – засновують Міжнародне гляціологічне товариство;

1975 рік – на американському телеканалі NBC вперше виходить в етер гра Wheel of Fortune;

1978 рік – уряд Сполучених Штатів повертає Угорщині одну з її реліквій – корону святого Іштвана, яка зберігалася в США від ІІ Світової Війни;

1992 рік – Республіка Бурунді і Республіка Джибуті визнають незалежність України;

1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з Аргентиною;

1994 рік – у Детройті американська фігуристка Ненсі Керріган під час тренування на льоду зазнає атаки охоронця своєї суперниці Тоні Хардінг;

2019 рік – Православна церква України отримує томос про автокефалію;

2021 рік – захоплення Капітолія США прихильниками Дональда Трампа, що програв президентські вибори, та теорії змови QAnon.

Іменини

День ангела святкують: Іван, Андрій, Роман, Марта, Лідія.