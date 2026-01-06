Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 6 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

6 січня у світі відзначають Всесвітній день дітей-сиріт війни. Християни відзначають велике дванадесяте свято – Хрещення Господнє (Водохреще).

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 6 січня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день дітей-сиріт війни

6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Цей день був ініційований французькою організацією SOS Enfants en Detresse для привернення уваги до долі дітей, які втратили батьків через збройні конфлікти. Для України ця дата має особливий і болючий сенс в умовах тривалої агресії, нагадуючи про необхідність захисту та підтримки найменших громадян, чиє дитинство зруйнувала війна.

День «Яблуні»

6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Свято, присвячене одному з найстаріших та найбільш розповсюджених дерев у світі. Це день вшанування природи та нагадування про важливість збереження екосистеми.

Релігійні свята та їхня історія

Хрещення Господнє (Богоявлення)

6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

6 січня православна церква вшановує подію хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Це свято називають також Богоявленням, адже під час хрещення Спасителя світу з’явилася Пресвята Трійця: Бог-Отець промовив із неба, Син Божий хрестився, а Дух Святий зійшов у вигляді голуба. Центральним обрядом свята є Велике освячення води. Водохресна вода вважається святинею (Великою агіасмою), яка здатна зберігати свіжість роками та зцілювати душевні й тілесні хвороби. Ця подія має потужний духовний сенс, бо відкриває шлях до таїнства хрещення для кожної людини.

Народні вірування та прикмети

За народними спостереженнями, погода на Водохреще визначає майбутній врожай:

  • Якщо на Хрещення ясна і холодна погода – літо буде посушливим;
  • похмуре небо та іній на деревах віщують потужний врожай зернових;
  • якщо під час освячення води йде сніг – наступний рік буде щедрим на мед та ягоди;
  • зіркове небо на Водохреще – до врожаю гороху та гарної приплоду худоби;
  • сильний вітер у цей день обіцяє багато грибів восени.

Історичні події

  • 1579 рік – укладають Арраська унія, починається процес об'єднання Нідерландів;
  • 1681 рік – вперше описується матч з боксу, що відбувався у Королівстві Англія між дворецьким і м'ясником герцога Альбемарльського;
  • 1709 рік – полки Карла ХІІ та Івана Мазепи починають штурм Веприка;
  • 1838 рік – у місті Моррістаун (штат Нью-Джерсі, США) в майстернях чавуноливарного заводу Спідуелла Альфред Вейл і Семюел Морзе демонструють свій перший телеграф;
  • 1846 рік – в Переяславі у маєтку свого друга Андрія Козачковського Тарас Шевченко пише свій знаменитий «Заповіт»;
  • 1870 рік – відкривають Віденську філармонію;
  • 1912 рік – Альфред Веґенер представляє дрифтову гіпотезу;
  • 1928 рік – річка Темза, що вийшла з берегів, затоплює деякі райони Лондона;
  • 1928 рік – вперше в історії багатонаціональних держав Європи у Польщі формують виборчий блок національних меншин – представники українських, білоруських, німецьких та єврейських національних партій;
  • 1929 рік – у Королівстві Сербів, Хорватів і Словенців встановлюється диктатура Олександра I Карагеоргієвича;
  • 1939 рік – німецькі фізики Отто Ган і Фріц Штрассман повідомляють про відкриття способу ділення ядер урану під дією нейтронів;
  • 1962 рік – засновують Міжнародне гляціологічне товариство;
  • 1975 рік – на американському телеканалі NBC вперше виходить в етер гра Wheel of Fortune;
  • 1978 рік – уряд Сполучених Штатів повертає Угорщині одну з її реліквій – корону святого Іштвана, яка зберігалася в США від ІІ Світової Війни;
  • 1992 рік – Республіка Бурунді і Республіка Джибуті визнають незалежність України;
  • 1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з Аргентиною;
  • 1994 рік – у Детройті американська фігуристка Ненсі Керріган під час тренування на льоду зазнає атаки охоронця своєї суперниці Тоні Хардінг;
  • 2019 рік – Православна церква України отримує томос про автокефалію;
  • 2021 рік – захоплення Капітолія США прихильниками Дональда Трампа, що програв президентські вибори, та теорії змови QAnon.

Іменини

День ангела святкують: Іван, Андрій, Роман, Марта, Лідія.

Читайте також:

Теги: свята релігія традиції свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні штолен став особливо популярним за останні роки, коли багато господинь почали пекти його напередодні Різдва
Штолен: традиційний німецький різдвяний пиріг, який став популярним в Україні – історія та секрети приготування
8 грудня, 2025, 02:21
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня, 2025, 00:00
22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 грудня, 2025, 00:00
25 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 грудня, 2025, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 25 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 25 грудня 2025: традиції та молитва
24 грудня, 2025, 22:00
Миколай Сєрга презентує кліп на пісню «Бога тінь»
«Культурні сили» презентували кліп на пісню Миколая Сєрги «Бога тінь» (відео)
25 грудня, 2025, 13:48
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 грудня, 2025, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 29 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 29 грудня 2025: традиції та молитва
28 грудня, 2025, 22:00
«Світло тримається»: Відомі українці привітали енергетиків з днем енергетика
«Світло тримається»: Відомі українці привітали енергетиків з днем енергетика
22 грудня, 2025, 21:31

Суспільство

6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 6 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 січня 2026: традиції та молитва
У грудні ДТЕК повернув світло понад 5 млн родин після ворожих обстрілів
У грудні ДТЕК повернув світло понад 5 млн родин після ворожих обстрілів
«Росія виснажилася». Маринович закликав не впадати у відчай через імовірний провал мирної угоди
«Росія виснажилася». Маринович закликав не впадати у відчай через імовірний провал мирної угоди
Зміна прізвища. Мін'юст розповів подружжям про нюанс, який не всі знають
Зміна прізвища. Мін'юст розповів подружжям про нюанс, який не всі знають
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Романа Ящука
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Романа Ящука

Новини

Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua