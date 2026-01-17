17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 17 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

17 січня у світі відзначають День дитячих винаходів. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Антонія Великого, а також згадують Поклоніння чесним оковам святого апостола Петра.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 17 січня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День дитячих винаходів (Kid Inventors' Day)

Дата обрана на честь дня народження Бенджаміна Франкліна, який свій перший винахід – ласти для плавання – зробив у віці 12 років. Це свято підкреслює потужний творчий потенціал дітей та закликає підтримувати молоді таланти у всьому світі.

Всесвітній день піци

Всесвітній день піци (World Pizza Day) – святкування дня піци в Італії, батьківщині цієї страви, припадає на 17 січня. Сучасна піца, яку ми знаємо сьогодні, виникла в Неаполі, Італія, у XVIII столітті. У 1889 році неаполітанський піцайоло Раффаеле Еспозіто створив піцу на честь королеви Маргарити Савойської, використавши помідори, моцарелу та базилік, що символізували кольори італійського прапора. Ця піца отримала назву “Маргарита” і стала однією з найпопулярніших у світі.

Релігійні свята та їхня історія

Преподобного Антонія Великого та Поклоніння чесним оковам святого апостола Петра

За новим стилем 17 січня християни вшановують Антонія Великого – засновника відлюдницького чернецтва. Він провів у пустелі понад 80 років, маючи потужний духовний авторитет серед сучасників. Також віряни згадують чудо визволення апостола Петра з в’язниці в Єрусалимі. За переказами, окови, в які був закутий Петро, самі розпалися після появи Ангела. Ці «чесні окови» шануються як реліквія, що має силу зцілювати та захищати вірян.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо на Антона тепла погода – чекайте на потужний мороз найближчими днями;

якщо сонце визирнуло опівдні – весна буде ранньою;

сніг у цей день обіцяє пізню весну;

затягнуте хмарами небо віщує часті хуртовини до кінця січня.

Історичні події

730 рік – на сіленції, раді сенаторів і вищого духовенства в Константинополі, візантійський імператор Лев III Ісавр оголошує поклоніння іконам злочином;

1209 рік – у Кембриджі відчиняє двері університет;

1558 рік – починається Лівонська війна;

1562 рік – Сен-Жерменський едикт Карла IX регламентує правове положення гугенотів, сприяючи віротерпимості у Франції;

1595 рік – французький король Генріх Наваррський оголошує війну Іспанії;

1605 рік – вперше опублікували роман Сервантеса «Дон Кіхот»;

1734 рік – Август III стає Королем Речі Посполитої;

1805 рік – у Харкові відкривають перший на сході України університет;

1861 рік – отримано патент на змивний туалетний бачок;

1912 рік – члени експедиції Роберта Скотта досягають Південного полюса;

1920 рік – набирає чинності Вісімнадцята поправка до Конституції США, що впроваджувала Сухий закон;

1921 рік – у Відні створюють Український вільний університет, незабаром переведений у Прагу;

1944 рік – починається битва при Монте-Кассіно, внаслідок якої союзні війська оволодівають Римом;

1945 рік – Варшава звільняється від німецької окупації;

1949 рік – у США починається судовий процес над лідерами комуністичної партії США;

1966 рік – в Іспанії внаслідок катастрофи бомбардувальника США загубили 4 водневі бомби;

1987 рік – створюють Раду жінок України;

1992 рік – Республіка Екваторіальна Гвінея визнає незалежність України;

2000 рік – режим талібів Афганістану заявляє про визнання ним незалежності Чечні;

2010 рік – відбувається перший тур виборів Президента України.

Іменини

День ангела святкують: Антон, Віктор, Георгій, Іван, Павло, Феодосій.