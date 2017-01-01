Субота буде сніжною і трохи морозною
- Вчора, 14:45
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У суботу очікується невеликий сніг і незначний мороз
У суботу, 23 грудня, в Києві хмарно, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі й вдень 0...-2 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
На заході України хмарно, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі й вдень -3...+4 градуси. У Карпатах невеликий сніг, температура вночі -4...-9 градусів, вдень -1...-6 градусів.
На півночі України хмарно, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі й вдень +2...-3 градуси, вночі в Чернігівській і Сумській областях до -5 градусів.
У центрі України хмарно, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі й вдень +3...-3 градуси.
На сході України хмарно, уночі невеликий сніг, вдень без опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень +2...-3 градуси.
На півдні України хмарно, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень -1...+4 градуси.
У Криму хмарно, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі й вдень -2...+3 градуси.
Джерело: Українські новини