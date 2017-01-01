Субота буде сніжною і трохи морозною

У суботу очікується невеликий сніг і незначний мороз

У суботу, 23 грудня, в Києві хмарно, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі й вдень 0...-2 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі й вдень