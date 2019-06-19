Суд поновив Аласанію на посаді керівника Суспільного



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Зураб Аласанія

Рішення Наглядової Ради ПАТ НСТУ про дострокове припинення контракту із Зурабом Аласанією визнане незаконним

Шевченківський районний суд міста Києва на своєму засіданні 19 червня визнав незаконним рішення Наглядової Ради ПАТ НСТУ про дострокове припинення контракту із Зурабом Аласанією.

Про це сам Аласанія написав у Facebook.

«Рішення Наглядової Ради ПАТ НСТУ про дострокове припинення контракту з Аласанія З.Г. визнати незаконним і скасувати», - процитував рішення судді Аласанія.

Як відомо, 31 січня Наглядова Рада Національної суспільної телерадіокомпанії України прийняла рішення про дострокове припинення контракту з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією. При цьому було запропоновано, що т.в.о. голови правління НСТУ має стати член правління НСТУ Микола Чернотицький.

У свою чергу Аласанія заявив про порушення з боку членів Наглядової ради НСТУ під час голосування про дострокове розірвання контракту з ним.

12 лютого наглядова рада НСТУ прийняла рішення, яким встановила дату розірвання контракту 6 травня, тобто після президентських виборів.

Аласанія керував Національною телекомпанією з 2014 року до листопада 2016 року. У 2017 році Наглядова Рада Національної суспільної телерадіокомпанії за результатами відкритого конкурсу обрала його головою правління Суспільного мовлення. Він мав працювати на посаді чотири роки.