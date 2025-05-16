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Три тисячі дубових хрестів для військового цвинтаря. Стало відомо, кому дістанеться замовлення на 50 млн грн

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Три тисячі дубових хрестів для військового цвинтаря. Стало відомо, кому дістанеться замовлення на 50 млн грн
Оксана Устич – директорка та власниця компанії «Кардан Моторз Плюс», яка торгує автодеталями. Фірма має виготовити 3 тис. намогильних споруд для поховань
фото: carshe.com

Надмогильні споруди вирізатиме фірма, яка торгує… автозапчастинами, зі статутним капіталом 1 тис. грн

7 травня державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» повідомила про намір підписати договір вартістю 49,09 млн грн на виготовлення тимчасових намогильних споруд. Ідеться про три тисячі штук надгробків та хрестів із дуба. Переможцем визнано столичне ПП «Кардан Моторз Плюс», яке спеціалізується на оптовій торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Підприємство має символічний статутний капітал розміром 1 тис. грн… Про це зазначено у публікації «Главкома» «Загадкова жінка і 3 тис. дубових хрестів. Хто виграв тендер Національного військового цвинтаря».

Разом із тим, держустанова хоче, щоб переможець зробив 250 хрестів та нагробків терміново – протягом двох тижнів з моменту підписання договору. Такий поспіх, очевидно, пояснюється тим, що у День героїв, 23 травня на Національному військовому меморіальному кладовищі заплановано провести перші поховання загиблих героїв.

«Колись давно мали досвід роботи з деревиною. Це було у 2010-2015 роках. Звичайно, є необхідний досвід», – відповіла телефоном директор і власниця компанії «Кардан Моторз Плюс» Оксана Устич.

Також «Главком» звернув увагу на те, що фірма пані Устич береться за таке замовлення, але не володіє власним деревообробним обладнанням. Переможець тендера має намір залучити чуже. Про це свідчить відповідна довідка, подана нею на тендер. Зауважимо: довжина надгробка складатиме 1,3 м, ширина – 60 см, висота – майже 9 см.

Що стосується тимчасового дерев’яного хреста (виготовлятиметься з дуба), то його висота має бути 1,45 м. По центру хреста наноситиметься тризуб, нижче – портрет та іменна табличка (виготовлятиметься з трьох матеріалів на вибір клієнта: скло, метал або граніт) полеглого воїна. Також у середині гробнички буде штучний газон.

Ціна однієї намогильної споруди – 16,3 тис. грн. Участь у тендері з виготовлення намогильних споруд взяли три столичні компанії: «Кардан Моторз Плюс» зі стартовою заявкою 49,34 млн грн, ТОВ «Карше» – 50,04 млн грн і ТОВ «Стайл-Центр» – 50,07 млн грн. Фірма Оксани Устич виграла з мінімальним відривом від конкурентів.

Що прикметно: в останньому раунді жоден із учасників не зробив спроби бодай несуттєво знизити ціну. Наприклад, кінцева різниця у ціні між ПП «Кардан Моторз Плюс» і найближчим конкурентом ТОВ «Карше» склала 203 тис. грн.

Як виявилося, фірма «Карше» – далека від тих робіт, які замовляє організація «Національне військове меморіальне кладовище». За даними аналітичної системи Youcontrol, компанія спеціалізується на організації конгресів і торговельних виставок. Наприклад, у 2019 році ТОВ «Карше» за 2,2 млн грн надало послуги з 3D-проєктування, монтажу, демонтажу, оформлення та обладнання виставкового стенда «Укроборонпрому» для участі у міжнародній виставці у Києві.

«Главком» знайшов пояснення, чому нетиповий для компанії «Карше» тендер, раптом її зацікавив. Як з’ясувалося, бухгалтером ТОВ «Карше» на сайті цієї компанії вказано ту ж Оксану Іванівну Устич, яка є кінцевим бенефіціаром ПП«Кардан Моторз Плюс», що й перемогло на тендері. Тобто маємо чіткий зв’язок між учасниками, що може свідчити про змову.

Оксана Устич встигає працювати на двох «фронтах»: у ТОВ «Карше» і ПП «Кардан Моторз Плюс»
Оксана Устич встигає працювати на двох «фронтах»: у ТОВ «Карше» і ПП «Кардан Моторз Плюс»
скріншот із сайту ТОВ «Карше»

Цим не вичерпується ланцюжок загадкових збігів. За два дні до оголошення тендера з виготовлення тимчасових намогильних споруд, 23 квітня 2025 року Оксана Устич зареєструвала ще й ФОП.

«Главком» отримав письмові відповіді на свої запитання від представника фірми-переможця тендера, директора із загальних питань ПП «Кардан Моторз Плюс» Богдана Устича. Він наголосив: Оксана Устич працювала головбухом у ТОВ «Карше», яке брало участь у тендері. Однак з початком вторгнення РФ Устич звільнилася із посади головного бухгалтера і більше не має жодного стосунку до цього підприємства. Щоправда, сайт ТОВ «Карше» цього не підтверджує, фото Устич як головбуха досі там розміщено.

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Теги: держзакупівлі тендер цвинтар

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