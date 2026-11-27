У Верховній Раді не зареєстровано законопроєкту, який передбачав би нові вимоги до реєстрації sim-карток українців. Інформація про нібито підготовку таких змін є неправдивою. Про це заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко, повідомляє «Главком».

За його словами, останнім часом у мережі поширюють чутки про можливі нововведення щодо мобільних номерів, однак жодного законопроєкту з цього питання в парламенті немає.

«Бачу, несеться якась інформаційна херня з тими sim-картками. Інформую: жодного законопроєкту з цього питання в парламенті немає. Не знаю, хто це збудився, але, на жаль, таки брехня», – написав Федієнко.

Водночас депутат висловив власну позицію щодо реєстрації мобільних номерів, які використовуються для фінансових операцій. На його думку, якщо номер телефону є фінансовим, він має бути оформлений на контракт на конкретного громадянина.

«Хоча я вважаю, що якщо телефонний номер є фінансовим номером, він точно у громадянина повинен бути на контракті», – зазначив нардеп.

Варто нагадати, що у Молдові sim-картки для мобільних телефонів можна буде придбати лише за документом, що посвідчує особу. Про це заявила міністерка внутрішніх справ країни Даніела Місаїл-Нічітін