У цивільному житті був науковцем. Згадаймо лейтенанта Олександра Касліна
Повномасштабне російське вторгнення воїн зустрів у Маріуполі, а вдома на нього чекали батьки, бабуся та родина
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині «Главком» згадує Олександра Касліна, який загинув 4 квітня 2022 року у Маріуполі.
- Місце і дата народження: Харків, 3 жовтня 1992 року.
- Освіта: школа № 156 (на 2026 рік – ліцей) у Харкові, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
- Підрозділ: 1-й прикордонний загін ДПСУ, командир інженерно-технічного відділення.
- Дата загибелі: 4 квітня 2022 року.
Любив гуляти з друзями, грати в комп’ютерні ігри
Олександр навчався у школі № 156 (на 2026 рік – ліцей). У 2009-му вступив до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», де навчався на кафедрі двигунів внутрішнього згоряння. У 2015 році отримав диплом магістра з відзнакою. Згодом продовжив навчання в аспірантурі цього ж вишу. У цей період займався науковою роботою: написав низку статей, опублікованих в українських виданнях, а також одну – у закордонному. Отримав два патенти України.
Після аспірантури працював інженером на кафедрі інженерної екології міст Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.
«Син був доброю і веселою людиною. Любив гуляти з друзями, грати в комп’ютерні ігри. Якщо міг комусь допомогти, ніколи не відмовляв. На роботі його характеризували як розумну, врівноважену та творчу людину. Він умів ставити й розв’язувати складні інженерні та наукові завдання», – розповіла мати Валентина.
Повномасштабне вторгнення РФ зустрів у Маріуполі
У 2020 році Олександр підписав контракт із Державною прикордонною службою України. З листопада того ж року служив на ділянці відповідальності 1-го прикордонного загону. Брав участь в Операції об’єднаних сил на Донеччині та Луганщині.
Повномасштабне російське вторгнення зустрів у Маріуполі. У складі зведеної групи разом із бійцями полку «Азов» він обороняв підступи до міста.
Життя обірвав масований артобстріл
5 квітня 2022 року лейтенант Олександр Каслін виконував бойове завдання у складі розрахунку переносного зенітно-ракетного комплексу. Разом із побратимами він перебував на позиції в багатоповерхівці Приморського району Маріуполя. Російські військові масовано обстрілювали будівлю з артилерії та танків. Від ударів будинок зруйнувався. Олександр загинув. Йому було 29 років.
Посмертно воїна нагородили орденом «За мужність» III ступеня.
31 січня 2023 року Олександра поховали на 18-му міському кладовищі Харкова. У нього залишилися батьки, бабуся, дядьки, двоюрідні сестри та брат.
Молитва за полеглих воїнів
Молитва за воїнів, які відійшли до Тебе, бо вони віддали життя в бою за незалежність землі української, бо захищали від ворогів православну віру, у важкі роки захищали українську Батьківщину від чужих орд. Прийми з миром душі рабів Твоїх, що воювали за мирне життя наше, за благополуччя і спокій наш, і даруй їм вічний спокій, бо вони рятували міста і села і собою захищали Батьківщину. Помилуй твоїм милосердям захисників соборної української землі, прости їм усі гріхи, в цьому житті скоєні словом чи ділом, свідомо чи несвідомо. Даруй їм вічне життя торжестві і славі переможців разом з усіма, хто воював під прапором Хреста твого проти диявола
Амінь.
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