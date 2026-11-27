Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині «Главком» згадує Олександра Касліна, який загинув 4 квітня 2022 року у Маріуполі.

Коротко про воїна: Місце і дата народження: Харків, 3 жовтня 1992 року.

Харків, 3 жовтня 1992 року. Освіта: школа № 156 (на 2026 рік – ліцей) у Харкові, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

школа № 156 (на 2026 рік – ліцей) у Харкові, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Підрозділ: 1-й прикордонний загін ДПСУ, командир інженерно-технічного відділення.

1-й прикордонний загін ДПСУ, командир інженерно-технічного відділення. Дата загибелі: 4 квітня 2022 року.

Любив гуляти з друзями, грати в комп’ютерні ігри

Олександр навчався у школі № 156 (на 2026 рік – ліцей). У 2009-му вступив до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», де навчався на кафедрі двигунів внутрішнього згоряння. У 2015 році отримав диплом магістра з відзнакою. Згодом продовжив навчання в аспірантурі цього ж вишу. У цей період займався науковою роботою: написав низку статей, опублікованих в українських виданнях, а також одну – у закордонному. Отримав два патенти України.

Після аспірантури працював інженером на кафедрі інженерної екології міст Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

«Син був доброю і веселою людиною. Любив гуляти з друзями, грати в комп’ютерні ігри. Якщо міг комусь допомогти, ніколи не відмовляв. На роботі його характеризували як розумну, врівноважену та творчу людину. Він умів ставити й розв’язувати складні інженерні та наукові завдання», – розповіла мати Валентина.

Повномасштабне вторгнення РФ зустрів у Маріуполі

У 2020 році Олександр підписав контракт із Державною прикордонною службою України. З листопада того ж року служив на ділянці відповідальності 1-го прикордонного загону. Брав участь в Операції об’єднаних сил на Донеччині та Луганщині.

Повномасштабне російське вторгнення зустрів у Маріуполі. У складі зведеної групи разом із бійцями полку «Азов» він обороняв підступи до міста.

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Життя обірвав масований артобстріл

5 квітня 2022 року лейтенант Олександр Каслін виконував бойове завдання у складі розрахунку переносного зенітно-ракетного комплексу. Разом із побратимами він перебував на позиції в багатоповерхівці Приморського району Маріуполя. Російські військові масовано обстрілювали будівлю з артилерії та танків. Від ударів будинок зруйнувався. Олександр загинув. Йому було 29 років.

Посмертно воїна нагородили орденом «За мужність» III ступеня.

31 січня 2023 року Олександра поховали на 18-му міському кладовищі Харкова. У нього залишилися батьки, бабуся, дядьки, двоюрідні сестри та брат.

Главком » долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо пам'ять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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