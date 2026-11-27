У військовій сфері FPV-дрони використовують для розвідки, спостереження та ураження цілей

Характер штурмів російських окупантів на фронті змінила велика кількість дронів, зокрема FPV, яких цьогоріч в Україні виробили близько 8–9 мільйонів. Такі цифри в інтерв’ю озвучив колишній народний депутат, а нині військовий ЗСУ Єгор Фірсов, передає «Главком».

Як пояснив захисник України, ворог використовує піхотні штурми для захоплення українських територій. Якщо на початку війни це були групи з десятків осіб, то зараз їхня чисельність скоротилася до кількох людей.

Фірсов зауважив, що переміщення сил можна відстежувати через екрани на пунктах управління командирів бригад і військових частин. Для цього використовують розвідувальні дрони та ударні FPV, головною перевагою яких є швидкість.

FPV-дрони (First Person View – «вид від першої особи») – це компактні безпілотники, якими оператор керує дистанційно, отримуючи відео з бортової камери в реальному часі через окуляри або монітор. Основні характеристики залежать від моделі: швидкість може перевищувати 100 км/год, тривалість польоту зазвичай становить 10–20 хвилин, а дальність – залежить від акумулятора, системи зв’язку та умов використання. FPV-дрони відзначаються високою маневровістю, здатністю швидко змінювати напрямок руху та літати на малій висоті. У військовій сфері їх використовують для розвідки, спостереження та ураження цілей.

Військовий згадав слова президента України Володимира Зеленського, сказані ще у 2023 році, та зауважив, що у 2026 році FPV-дронів мають виробити до дев'яти мільйонів. При цьому не йдеться про дрони-бомбери чи перехоплювачі, яких виробляють ще більше.

За словами Єгора Фірсова, така ситуація наразі грає на користь України, адже дозволяє контролювати лінію зіткнення та стримувати просування російських військ.

Нагадаємо, що співпраця України зі Сполученими Штатами у сфері виробництва безпілотників продовжує розширюватися. Зокрема, Пентагон розмістив в українській компанії F-Drones додаткове замовлення на 1320 ударних FPV-дронів F10. Контракт уклали в межах американської програми Drone Dominance, спрямованої на забезпечення військових сучасними та доступними безпілотними системами.

Крім того, 1 липня 2026 року Державна служба експортного контролю України вперше надала дозвіл на експорт готових бойових безпілотників для американської армії. Це рішення стало важливим кроком у розвитку українського оборонного виробництва та виході вітчизняних виробників на міжнародний ринок озброєнь.