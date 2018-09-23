Супрун закликала українців вчити мову жестів



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В.о. міністра зазначила, що серед людей є багато міфів, пов'язаних із мовою жестів

Глава МОЗ Уляна Супрун закликала українців вивчати мову жестів, щоб спілкуватися з людьми з порушенням слуху.

«Сьогодні вперше відзначається всесвітній день жестових мов. Люди з порушенням слуху з усього світу доносять інформацію про те, що хочуть бути почутими. Щороку світ стає більш інклюзивним, водночас люди, які спілкуються мовою жестів, все ще живуть наче в окремому Всесвіті, який важко зрозумілий для більшості», - написала Супрун на своїй сторінці в Facebook.

В.о. міністра зазначила, що серед людей є багато міфів, пов'язаних із мовою жестів.

«У світі є близько 150 національних жестових мов і ще стільки ж діалектів. Назви жестових мов переважно створюються за територіальним принципом (наприклад, у США, Великобританії та Австралії використовується не англійська, а американська, британська й австралійська жестові мови відповідно, до того ж вони не схожі одна на одну). В Україні нечуючі люди спілкуються українською жестовою мовою (УЖМ). Найчастіше тільки між собою, адже велика частина українського інформаційного простору не залучена до мови жестів», - пояснила Супрун.

Глава МОЗ зазначила, що відсутність дубляжу жестовою мовою в інформації українських медіа, нестача кваліфікованих перекладачів жестової мови, відсутність у системі освіти навчання для дітей з порушенням слуху мовою жестів - це лише верхівка айсберга проблем, з якими стикаються люди з вадами слуху в Україні щодня.

Як відомо, у грудні 2017 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 23 вересня Міжнародним днем жестових мов.

Раніше Супрун пояснила, чим загрожує надмірне занепокоєння здоров'ям.