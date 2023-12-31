Свято Маланки: традиційні щедрівки і яскраві листівки

У цей день заведено виходити щедрувати, переодягаючись у костюми

Сьогодні, 31 грудня, українці вперше святкуватимуть Щедрий вечір, Василів вечір або Маланку за новоюліанським календарем.

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У це свято вранці віряни моляться святителю Василю, просять про захист від лих та злих людей, а ввечері готують 12 ситних святкових страв. Тоді ж заведено виходити щедрувати, переодягаючись у яскраві костюми. Ця подія ще називається «водити Маланку».

Щедрівки до свята

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

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Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати: -

Вийди, вийди, господарю,

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Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

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Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Щедрий вечір, добрий вечір –

Щире, добре свято!

Щоб було у вас на батьківщині

Діточок багато!

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Щоб були усі здорові,

Сповнені рум'янку!

Щоб стелилась ваша частка,

Як вишиванка!

Щоб на батьківщині дружній вашій

Сміх котився щиро!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Всім добра та світу!

***

Щедрівочка щедрувала,

Під віконце підбігала. –

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Чи ти, тітко, наварила,

Чи ти, тітко, напекла?

Неси мені до вікна,

І вареник, і пиріг

Неси швидше на поріг!

Як гаряче – давай нам.

Як холодне – нехай вам.

А в нашої неньки

Рученьки біленькі,

Кругом столу ходить,

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Варенички робить.

***

Щедрий вечір, добрий вечір.

Й усім людям на весь вечір.

Сидить же він в кінці стола.

А на ньому шуба, шуба льова.

Як не даси, дядюсю, пирога

Виведемо вола за рога.

Де віл ногою – там жито копою,

Де віл рогом – то там жито стогом.

Де віл хвостом – то там жито трестом.

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Мені мати казала, щоб приніс кусок сала,

А батько сварився, щоб довго не пізнився.

***

Тільки визирнув на небо

Місяць-зорепас,

Щедрий вечір, добрий вечір

Завітав до нас.

Йшов – не йшов, а просто линув,

Ми його чекали,

Щоб велику Україну

Лихо обминало.

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У родину нашу всеньку

Стиха увійшов –

І до кожного серденька

Світлий шлях знайшов.

Залунали скрізь щедрівки

І слова вітань!

Щедрий вечір, добрий вечір

Добрий день, настань!

Яскраві листівки на Щедрий вечір

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Нагадаємо, що раніше українці відзначали Щедрий вечір з 13 на 14 січня. Це свято має багато цікавих традицій.

До слова, традицію Щедрого вечора внесли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.