Традицію Щедрого вечора визнано нематеріальною культурною спадщиною України

Українці працюють над включенням «Щедрика» до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства

Традицію Щедрого вечора внесли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури.

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Традиції Щедрого вечора України відбуваються у формі так званих новорічних обходів. Традиція має довгу історію, йдучи своїм корінням з дохристиянських часів і містить 12 обрядових страв, звичаї готуватися до Щедрого вечора, перевдягатися: «водити козу», Маланку, щедрувати. І тут важливим елементом є всесвітньо відомий твір «Щедрик».

За словами першої заступниці голови МЗС Еміне Джапарової, чиновники, науковці і громадські активісти нині працюють над включенням «Щедрика» до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.

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«Наша мета – довести світові, що мелодія «Carol of the Bells» має насправді суто українське «громадянство». Відповідно до правил ЮНЕСКО, одна з вимог для включення елементу до світового списку – це його включення до національного переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини, тому сьогоднішня подія – важливий крок до світового визнання», – сказала вона.

Нагадаємо, традиція приготування голубців з картоплею та виготовлення обухівського «шитого» рушника поповнили перелік елементів нематеріальної спадщини України.

Також Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) внесло до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України два обряди та практику з охорони ремесел.

Раніше до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України додали п'ять елементів. Серед них – традиційний обряд Маланка села Белелуя Івано-Франківської области та ремесло бджільництва на Луганщині.