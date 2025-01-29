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«Має знати кожен». Український репер вразив треком, написаним на пророчий вірш Павличка

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У відеороботі з’являються портрети воїнів у вигляді муралів, що символізує вічну пам’ять про тих, хто віддав життя за свободу
фото: скриншот відео

«Пророцтво» стало основою не лише для пісні, а й для відеокліпу, присвяченого загиблим українським митцям

Репер Тур, військовослужбовець та учасник об’єднання «Культурний десант», випустив трек на вірш «Пророцтво» Дмитра Павличка. Твір був написаний ще у 1991 році, але вражає своєю актуальністю та точністю передбачення подій сьогодення.

Так, «Пророцтво» стало основою не лише для пісні, а й для відеокліпу, присвяченого загиблим українським митцям, які зі зброєю в руках боронили Україну. 

У відеороботі з’являються їхні портрети у вигляді муралів, що символізує вічну пам’ять про тих, хто віддав життя за свободу. Фотоматеріали для створення кліпу надала Платформа пам’яті «Меморіал», що допомогло команді кліпу максимально достовірно передати образи полеглих захисників.

«Вірш – справді пророцтво. Дмитро Васильович звертався до мого покоління, але, на жаль, це послання багато хто не почув. Я хочу донести його до молодшого покоління через сучасний музичний жанр. Адже наша боротьба триває не три роки і навіть не десять. Це історія, яка була, є і буде. Я був вражений, коли дізнався, що цей вірш написаний у 1991 році. Переконаний, що його має знати кожен», – зазначає Тур.

Головний виконавець: Тур (Артур Лабʼяк), автор слів: Дмитро Павличко, автор музики: Олег Федосов, аранжування, мастеринг: Олег Федосов, музичний продюсер: Олександр Чемеров.

«Культурний десант» – об’єднання військовослужбовців творчих та креативних професій, зусилля яких спрямовані на покращення морально-психологічного стану війська за допомогою інструментів культури. На різних напрямках фронту постійно працюють кілька мобільних творчих груп. Також дві групи артистів виступають для поранених бійців в шпиталях, реабілітаційних і навчальних центрах ЗСУ і окремо підсилює цю роботу «Оркестр 59».

Щомісяця відбувається близько 200 виступів для бійців Сил оборони. Серед учасників «Культурного десанту» – відомі українські артисти з бойовим досвідом. Крім того, об’єднання співпрацює із цивільними артистами та митцями.

Нагадаємо, до Дня десантно-штурмових військ ЗСУ «Культурний десант» випустив кліп на пісню «Під бахмутським дощем», яка оспівує мужність і стійкість українських десантників. Зазначається, що це відео – маніфест українського десантника, який покликаний мотивувати себе та своїх побратимів. «Попри втому, наші воїни продовжують захищати свою країну, спираючись на глибинні цінності – сімʼя, любов до Батьківщини та пам’ять про загиблих побратимів», – так описується відеоробота.

Також «Культурний десант» випустив щемливе відео на пісню Мирослава Кувалдіна «До побачення». Композицію створено в рамках ініціативи «КД» із запису серії кліпів і пісень про боротьбу українців за свою свободу, написаних військовими та цивільними.

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Теги: пісня культура відео десант Артур історія

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