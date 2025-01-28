Душ під звуки пожежних сирен. Як у Києві проводжали на пенсію підполковника ДСНС

Трохи більше чверті століття підполковник служби цивільного захисту Володимир Шавлюк віддав служінню народові України

Влаштувавши традиційний душ з пожежних рукавів, під звуки сирен пожежних авто колеги по службі провели на заслужений відпочинок заступника начальника 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві.

Підполковник служби цивільного захисту Володимир Шавлюк віддав служінню народові України більше чверті століття фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Як повідомляється, трохи більше чверті століття підполковник служби цивільного захисту Володимир Шавлюк віддав служінню народові України.

«Ще Авраам Лінкольн казав, що життя не вимірюється кількістю років. Воно вимірюється тим, скільки самого життя у цих роках. Бути частиною історії становлення пожежно-рятувальної служби столиці, передавати свій практичний досвід молодому поколінню вогнеборців й сумлінно захищати мешканців міста від пожеж та інших небезпечних подій – усе це не про часовий проміжок, а про життя у кожному дні», – йдеться у дописі.

Сам Володимир Шавлюк згадує, як у 2000-х роках, коли він служив ще лейтенантом на посаді начальника караулу сьомої Підпорядкованої державної пожежної частини міста Києва, звільнялося багато фахівців у пошуках кращого фінансового забезпечення. Тоді ж на службі лишалися люди, які працювали за покликом серця із щирим бажанням допомагати іншим.

Саме ці фахівці залишили по собі безцінний спадок молодому поколінню, утверджуючи відповідальність перед сумлінням та альтруїзм професії вогнеборця.

фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Шануючи традиції пожежного братерства, урочисто привітати Володимира Шавлюка у цей день прийшло багато людей, які щиро подякували колезі за роки гідного служіння.

Раніше «Главком» писав про цікаву професію, про яку мало хто знає – це чергова кімнат відпочинку для машиністів Київського метрополітену. Працівники депо та машиністи між собою називають її «будильницею», адже чергова має вчасно розбудити машиніста на ранкову зміну. Коли машиніст закінчує працювати пізно ввечері та розпочинає наступну зміну рано вранці, йому потрібен час для повноцінного відпочинку. Саме для цього й створені спеціальні кімнати відпочинку, а чергова дбає про те, щоб вони були максимально зручними та чистими.