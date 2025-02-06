Антимонопольний комітет дозволив «Київстару» придбати Uklon

Комітет дійшов висновку, що дії акціонерного товариства не призведуть до структурних змін на жодному з товарних ринків

Антимонопольний комітет України надав дозвіл телекомунікаційній компанії «Київстар» на придбання сервісу таксі Uklon. Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.

Зазначається, що відповідне рішення стосується п'яти заявок на придбання, поданих до комітету 23 грудня 2024 року. Зокрема, йдеться про компанії: ТОВ «Тех Уклон», ТОВ «Уклон Корпорейт», ТОВ «Уклон Україна», Кіпрська Uklon LT.

Крім цього, «Київстар» отримав дозвіл через ТОВ «Уклон Корпорейт» на контроль над активами ТОВ «Уклон Україна»

Комітет дійшов висновку, що дії приватного акціонерного товариства не призведуть до структурних змін на жодному з трьох залучених товарних ринків: онлайнової реклами, організації перевезень легковим автотранспортом та послуг із доставки товарів.

Нагадаємо, у грудні 2024 року «Київстар» подав до Антимонопольного комітету заявку про отримання дозволу на придбання сервісу таксі Uklon. У 2022 році Veon оголосив, що «Київстар» придбав 69,99% акцій компанії Helsi Ukraine, найбільшої в країні медичної інформаційної системи.

Телекомунікаційна компанія перебуває у процесі підготовки до виходу на американську біржу Nasdaq, який запланований на першу половину 2025 року. Група Veon, яка є власницею «Київстару», планує провести реорганізацію шляхом поділу компанії, перш ніж вивести українського мобільного оператора на Nasdaq. Буде створено нову компанію, яка володітиме іншими основними операційними дочірніми компаніями та активами Veon.

Варто зазначити, що співзасновник і член правління Uklon Сергій Смусь заявляв раніше, що сервіс отримував чимало пропозицій щодо купівлі, проте жодна з них досі не відповідала інтересам компанії. Смусь також зазначив, що з урахуванням військових умов оцінка компанії складає 7-8х Ebitda (скор. від англ. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань).

До слова, у 2024 році кількість українців, які вирішили змінити мобільного оператора не змінюючи номер, зросла у 2,3 раза в порівнянні з показником 2023 року. Кількість номерів мобільного зв'язку, перенесених у межах послуги MNP (англ. mobile number portability), що надає змогу перейти на обслуговування до іншого оператора зі збереженням мобільного номера, минулого року зросла до 340,63 тис.

Найбільшим донором виступив «Київстар», від якого було перенесено 60% (207,1 тис. номерів), на другому місці з 32% (109,53 тис.) Vodafone, на третьому з 6,7% (22,88 тис.) – lifecell, що входить до групи DVL. Натомість найбільше номерів від інших операторів у 2024 році було перенесено до lifecell – 79% (269,76 тис.), Vodafone – 15,88% (54,11 тис.), і «Київстар» – 4,7% (16,16 тис.).