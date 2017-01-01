Телеканали «Інтер» та «Україна» — найбільші порушники стандартів у 2017 році, — дослідження

«Детектор медіа» оприлюднив результати досліджень українського медіа-простору за 2017 рік

Найбільшими порушниками журналістських стандартів у 2017 році стали телеканали «Інтер» та «Україна». Про це повідомила виконавчий директор громадської організації «Детектор медіа» Діана Дуцик, оприлюднюючи результати системного моніторингу, який здійснює ГО «Детектор медіа». «Найбільше порушень



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«Детектор медіа» оприлюднив результати досліджень українського медіа-простору за 2017 рік

Найбільшими порушниками журналістських стандартів у 2017 році стали телеканали «Інтер» та «Україна». Про це повідомила виконавчий директор громадської організації «Детектор медіа» Діана Дуцик, оприлюднюючи результати системного моніторингу, який здійснює ГО «Детектор медіа».

«Найбільше порушень стандартів у 2017 році зафіксовано на телеканалах «Інтер» та «Україна». У новинах цих телеканалів зафіксовано найбільшу кількість матеріалів, які мають ознаки замовності - джинси. Єдиним телеканалом, у новинах якого експерти не зафіксували жодного матеріалу з ознаками джинси, залишається UA-1», - сказала Дуцик.

Вона повідомила, що «Детектор медіа» протягом року здійснював системний моніторинг центральних телеканалів - «Інтер», «Україна», «1+1», «ICTV», «5-й канал», «СТБ» і UA-1 на предмет дотримання стандартів наявності маніпуляцій та джинси.

Дуцик зауважила, що бурхливий у політичному плані 2017 рік явно впливає на новини на телеканалах.

«Емоції, які сьогодні передаються медіа, мають свою плюси і мінуси. В переважній більшості це мінуси, які впливають негативно на настрої суспільства в цілому», - зазначила Дуцик.

За її словами, активним коментатором різних тем на каналі «Інтер» є політик Сергій Каплін, на «Україні» - Олег Ляшко. «Інтер» та «Україна» в позитивній тональності завжди представляють опозицію загалом і «Опозиційний блок» зокрема. «Україна» системно практично щодня піарить гуманітарний штаб або фонд Ріната Ахметова. Журналісти цих каналів часто порушують стандарти балансу думок, повноти інформації та відділення фактів від коментарів, сказала експерт.

Також Дуцик зазначила, що новини «Інтера» не раз протягом року ставали антирекордсменами за порушенням стандарту відокремлення фактів від думок. Журналісти «Інтера» часто вдаються до власних припущень, виступаючи в ролі експертів, якими вони не є за компетентністю і за визначенням, додала вона.

Дуцик повідомила, що найбільше протягом року в матеріалах з ознаками «паркету» в позитивному контексті згадувався Президент України Петро Порошенко та Прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За її словами, у листопаді Гройсман протягом моніторинговому періоду згадувався 21 раз, Порошенко 17 разів. Також в позитивному контексті згадуються міністр внутрішніх справ Арсен Аваков - у листопаді його згадували 14 разів, секретаря РНБО Олександра Турчинова - 9 разів. Дуцик також зауважила, що цікавим є факт, що «Інтер» останнім часом змінив своє ставлення до Авакова з різко негативного на початку року до позитивного наприкінці року.

Джерело: Укрінформ