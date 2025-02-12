Термін проходження ВЛК обмежено придатним продовжено до 5 червня

Сьогодні термін для проходження повторного медогляду продовжено до 5 червня 2025 року

Рада підтримала за основу та в цілому законопроєкт №12457

Верховна Рада України продовжила строк проходження повторної ВЛК для обмежено придатних до 5 червня 2025 року. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Він зазначає, що рішення про продовження строку проходження повторної медкомісії підтримали 313 депутатів.

Народні депутати Верховної Ради підтримали за основу та в цілому законопроєкт №12457 про продовження терміну проходження військово-лікарської комісії обмежено придатними на чотири місяці.

«За» – 313 парламентарів фото: yzheleznyak

Так, громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом (крім осіб, визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю), з дня набрання чинності цим Законом зобов’язані до 5 червня 2025 року (раніше був встановлений строк до 04 лютого 2025 року).

Водночас заступниця Офісу президента Ірина Верещук заявила, що це не так багато часу і не слід розраховувати на подальші продовження терміну. Тому, тих, хто зобовʼязаний пройти ВЛК, закликала не зволікати та не відкладати медогляд до останнього.

Раніше вона повідомляла, що станом на 24 січня 2025 року понад одного мільйона обмежено придатних військовозобов'язаних чоловіків ще не пройшли повторний медичний огляд, а до 4 лютого це практично неможливо зробити, оскільки в ТЦК шалені черги.

Тому тоді ж вона із депутатами почали працювати над внесенням законодавчих змін, щоб продовжити строк для повторного медогляду обмежено придатними.

30 січня Верещук повідомила, що в Офісі президента провели робочу нараду з питань проходження ВЛК обмежено придатними особами і домовилися, зокрема, що ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого.

Нагадаємо, що чоловіки віком 18-60 років, що мали статус «обмежено придатний» мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Це прописано у наказі Міноборони №402, який регламентує роботу ВЛК. Цей документ почав діяти одночасно з ухваленим 21 березня законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист», який президент України Володимир Зеленський підписав 2 квітня.