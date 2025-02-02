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Доведеться мобілізувати 21-річних – ексрадник Залужного

Ірина Бура
glavcom.ua
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Доведеться мобілізувати 21-річних – ексрадник Залужного
На думку Назарова, воювати і наступати росіяни зможуть довго
фото з відкритих джерел

Віктор Назаров: Я не підтримую, що треба мобілізувати з 18 років

Україна може знизити мобілізаційний вік до 21 року для підготовки резерву. Про це заявив колишній радник ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, генерал-майор Віктор Назаров в інтерв’ю BBC News.

За його словами словами, окупанти зробили висновки зі своїх провалів на фронті після початку повномасштабного вторгнення в Україну, підготувалися за 2023 рік, витримали наступ ЗСУ і до сьогоднішнього дня реалізовують змінену стратегію.

«Росія робить це за рахунок своїх доволі значних, великих ресурсів, насамперед людських. Вона робить це за рахунок того, що вона значною мірою перевела свою економіку на воєнні колії. Не модна у нас фраза, яку зазвичай всі бояться застосовувати», – зазначив Назаров, коментуючи тривалий повномасштабний наступ ворога.

Окрім того, що росіяни змогли підвищити рівень ефективності вогневого ураження, вони не зважають на втрати і не піклуються про своїх солдатів. Для окупантів, підкреслив генерал-майор, це не є темою політичних дискусій, що «дає їм можливість проводити оцими маленькими струмочками такий наступ нескінченно».

«Вони обрали ці конкретні напрямки, на цих напрямках нескінченним потоком, по принципу «вода камінь точить», вони отак і виконують свої завдання», – прокоментував стратегію ворога ексрадник Залужного.

З урахуванням того, що загарбники долучають до війни проти України солдатів армії КНДР і масово агітують росіян підписувати контракт з армією в обмін на гроші, то на думку Назарова, воювати і наступати вони зможуть довго.

«Кульмінація в цьому наступі буде залежати від того, коли і скільки в нас з’явиться засобів вогневого ураження», – вважає Назаров.

Також ексрадник Валерія Залужного припустив, що Україні все ж доведеться знижувати призовний вік.

«Я не підтримую цю тезу, що треба мобілізувати з 18 років, як нам тут партнери закидають. А принаймні з 21 року, мабуть, це нам доведеться робити», – попередив генерал-майор.

Назаров додав, що на такий крок доведеться піти не в контексті ведення воєнних дій, а для того, щоб «готувати ресурси резерву на майбутнє».

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена тисне на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб швидко збільшити свої збройні сили для війни з Росією. Зокрема, державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Україна має прийняти «важкі рішення» про подальшу мобілізацію військ.

Натомість радник президента України Дмитро Литвин заявив, що Україна не веде підготовку до зниження мобілізаційного віку з нинішніх 25 років до 18 років. Наприкінці листопада він вже заявляв про відсутність сенсу знижувати мобілізаційний вік, оскільки Україна не отримує своєчасно обіцяне озброєння від партнерів.

Згодом The Washington Post написала, що Україна розглядає мобілізацію 18-річних на тлі тиску з боку США. Та попри тиск з боку західних партнерів, в Україні мобілізація молоді до 18 років викликає серйозні внутрішні суперечки. Багато українців, зокрема військові, вважають, що країна повинна більше захищати своє молоде покоління, яке є майбутнім держави і вільне від радянського впливу, якого зазнали попередні покоління. Проте, попри ці занепокоєння, ситуація на фронті вимагає мобілізації, особливо коли українські підрозділи відчувають нестачу людей на полі бою.

Як повідомлялося, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що Рада не розглядає жодних законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку. 

До слова, чоловіків, які не досягли офіційно встановленого мобілізаційного віку, 18-25 років, планують стимулювати до добровільного вступу до лав ЗСУ шляхом запровадження системи мотиваційних контрактів. Як повідомили «Главкому» джерела в Генеральному штабі ЗСУ, умови таких контрактів зараз розробляє Міністерство оборони.

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Теги: росія наступ втрати Валерій Залужний радник озброєння Україна мобілізація військові окупанти росіяни

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