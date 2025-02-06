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Рада планує продовжити термін проходження ВЛК для обмежено придатних

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Рада планує продовжити термін проходження ВЛК для обмежено придатних
Велика кількість обмежено придатних чоловіків не встигла пройти ВЛК
фото з відкритих джерел

Нардепи можуть продовжити проходження військово-лікарської комісії ще на три місяці

Верховна Рада розгляне законопроєкт про продовження строків проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для обмежено придатних на три місяці. Про це заявив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Як зазначив депутат, значна кількість обмежено придатних осіб не встигла пройти ВЛК.

«Ми розглядали питання перед тим, як ухвалити рішення про реєстрацію відповідного законопроєкту – про продовження до 5 травня строку проходження військово-лікарської комісії обмежено придатних. Ми на закритих засіданнях комітету розглядали динаміку, статистику, причини. І це такий комплекс причин, як суб'єктивного характеру, такі і об'єктивного», – каже він.

Веніславський пояснив, що частина людей відкладала проходження ВЛК на останні дні, через що виникли черги, і вони фізично не встигли пройти комісію.

Серед об'єктивних причин він назвав недостатню комунікацію щодо порядку дій для обмежено придатних – чи повинні вони самостійно звертатися до ВЛК, чи чекати на повістку. Також були організаційні проблеми, зокрема з чергами, які нині вирішуються Міністерством оборони шляхом впровадження електронного запису.

«Все це в комплексі привело до того, що менше половини тих громадян, які були визнані обмежено придатними, не те що пройти, а встигли тільки отримати направлення і почати якісь процедури. А реально пройшли [ВЛК] значно менше громадян України», – зазначив.

Як зазначив політик, ухвалено рішення розглянути законопроєкт, щоб продовжити термін ще на три місяці, щоб всі пройшли комісії й були визнані або придатними або непридатними до військової служби.

Нагадаємо, Верховна Рада розробляє систему одноразових грошових виплат для заохочення добровільного вступу до Збройних сил України.

Як повідомлялося, з 31 січня 2025 року в застосунку «Резерв+» стало можливо згенерувати електронне направлення на військово-лікарську комісію (ВКЛ).

До слова, у Верховній Раді на фінальній стадії розгляду перебуває законопроєкт, який продовжує термін проходження військово-лікарської комісії обмежено придатними.

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Теги: Федір Веніславський депутат мобілізація здоров'я

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