Зеленський сьогодні може провести кадрові перестановки у війську

Володимир Зеленський сьогодні може призначити нового командувача ОСУВ «Хортиця»

Михайло Драпатий може стати командувачем ОСУВ «Хортиця»

Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський сьогодні може зробити важливі кадрові зміни в управлінні силами оборони України. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Зазначається, що президент планує призначення на посаду командувача Оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця» генерал-майора Михайла Драпатого, діючого командувача Сухопутних військ ЗСУ.

«Таке кадрове рішення дозволить значно посилити довіру до дій керівництва України в діючій армії, та дозволить запровадити системні зміни у застосуванні та організації армії, які давно назріли», – зазначив Бутусов.

Нагадаємо, Михайла Драпатого було призначено командувачем Сухопутних військ ЗСУ 29 листопада. Президент тоді повідомив, що Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил.

За час вторгнення офіцер продемонстрував вольову хоробрість: з березня 2022 року очолював оперативне угруповання військ «Південь», зусиллями військ якого зупинено наступ окупантів на Кривий Ріг; один із командирів, які керували звільненням правобережжя Херсонщини у 2022 році.

У травні 2024 року генерал-майора Драпатого було призначено командувачем Оперативно-тактичного угруповання військ «Харків». Йому вдалося зупинити раптове просування російської армії на харківському напрямку (у районі міста Вовчанськ).

У середині вересня після стабілізації фронту на Харківщині вище військове командування призначило Михайла Драпатого очільником оперативно-тактичного угруповання «Луганськ».

Крім цього, на початку лютого 2024 року після зміни Головнокомандувача ЗСУ генерал-майор Драпатий став заступником начальника Генштабу з підготовки військових.