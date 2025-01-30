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Для обмежено придатних перенесено дедлайн проходження ВЛК – Верещук

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Для обмежено придатних перенесено дедлайн проходження ВЛК – Верещук
Як відомо, чоловіки віком 18-60 років, що мали статус «обмежено придатний» мають пройти повторну військово-лікарську комісію
фото з відкритих джерел

Кінцевий термін переноситься з 5 лютого на 5 червня, для цього у парламенті зареєстрували вже законопроєкт

30 січня в Офісі президента провели робочу нараду з питань проходження ВЛК обмежено придатними особами і домовилися, зокрема, що ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого. Таку заяву зробила заступниця глави Офісу Ірина Верещук.

На нараді були присутні представники Міноборони, ЗСУ, МОЗ, Командування Медичних сил, а також голова профільного парламентського комітету Олександр Завітневич. 

За словами Верещук, говорили про необхідність невідкладного прийняття законодавчих змін, які передбачають таке:

  • повторне проходження ВЛК не обовʼязкове для осіб до 25 років і для тих, хто належним чином визнаний особою з інвалідністю;
  • дедлайн переноситься з 5 лютого на 5 червня, для цього у парламенті зареєстрували вже законопроєкт під номером 12457. 

«Обговорили питання належної організації процесів, щоб після встановлення нових строків люди змогли вчасно пройти ВЛК. Також домовились, що до прийняття вищевказаного закону, ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук. Відповідну директиву буде надіслано за належністю», – підкреслила заступниця глави ОПУ.

Раніше Верещук повідомляла, що понад мільйон людей з таким статусом просто не встигають виконати вимогу закону до 4 лютого, адже не отримували виклик на медогляд або не можуть отримати його зараз через черги у територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки.

Нагадаємо, що чоловіки віком 18-60 років, що мали статус «обмежено придатний» мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Це прописано у наказі Міноборони №402, який регламентує роботу ВЛК. Цей документ почав діяти одночасно з ухваленим 21 березня законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист», який президент України Володимир Зеленський підписав 2 квітня. 

Нещодавно заступник керівника Офісу президента України Ірина Верещук заявила, що триває робота щодо внесення законодавчих змін для продовження строку повторного медогляду обмежено придатними

За її словами, цьому передувало те, що понад одного мільйона обмежено придатних військовозобов'язаних чоловіків ще не пройшли повторний медичний огляд, а до 4 лютого це практично неможливо зробити, оскільки в ТЦК шалені черги.

Верещук повідомила, що нині вона разом із депутатами працюють над внесенням законодавчих змін, щоб продовжити строк для повторного медогляду обмежено придатними.

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Теги: Міноборони автомобіль Володимир Зеленський президент робота розшук Ірина Верещук законопроєкт

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