Головна Думки вголос Микола Підвезяний
search button user button menu button
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

«Політики та їхні діти не воюють». Що відповідати, коли ви це почуєте?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Бійці батальйону «Свобода»

«Віійна – це політика, яка ведеться іншими засобами»

У громадському русі українських ухилянтів є коронний меседж: «політики та їхні діти не воюють».

Дякувати Богу, що у нас є «Свобода». І завжди можна довести, що це нагла брехня. За даними наших колег з руху «Чесно», в цій партії найбільша частка членів, які пішли на фронт. Серед них і лідер партії, і хлопці, які були депутатами, міністрами...

Сьогодні на «Главкомі» вийшло велике інтерв'ю з Андрій Іллєнко. Він - ексдепутат, який тепер офіцер батальйону «Свобода». Це формування всі роки великої війни перебуває на передньому краї, зараз – на Покровському напрямку.

Іллєнко не вірить у перемир’я і звертається до тилу: просить всіх налаштуватися на довгу війну і припинити навіть балачки про мирні перемовини з Росією. Бо віра у швидке закінчення війни спонукає думати не про те, що зробити для оборони, а про те, що ось-ось... і все мине. Не мине (((

Політиків, які говорять про скорі вибори і міряють якісь рейтинги, називає безумцями: вони фатально не розуміють реалій.

Справжня політика, за словами Андрія, зараз на нулі: «Сьогодні війна – це і є політика. Як казав Клаузевіц, війна – це політика, яка ведеться іншими засобами. Тобто зараз ми займаємося макрополітикою».

А ви питали, де «Свобода» ділася?

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Свобода війна партії Андрій Іллєнко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Сирського, «ми продовжимо цю стратегію»
Сирський назвав пріоритетну стратегію ЗСУ, яка створює кризу в Росії
Сьогодні, 13:38
19-й пакет санкцій ЄС: удар по воєнній економіці Кремля
Що насправді означає 19-й пакет санкцій для воєнної машини Кремля?
20 вересня, 20:18
Окупанти розгромили центр Куп'янська
Зеленський про ситуацію у Куп’янську: Ми вважаємо, росіяни будуть там знищені
20 вересня, 12:05
Призначення Лекорню відбувається в складних політичних умовах
Франція отримала нового прем'єр-міністра: п'ятого за два роки
9 вересня, 22:24
В Лондоні за підтримки NAUDI відбувся «Саміт Свободи»
Борис Джонсон закликав надати Україні дозвіл бити по військових базах у Росії
9 вересня, 15:00
Чим проєвропейські політики відрізняються від проросійських?
Чим проєвропейські політики краще за проросійських?
9 вересня, 14:38
У Дніпрі виникли пожежі
Наслідки масованого удару по Дніпру: фото
5 вересня, 08:59
Наразі пожежу локалізовано, рятувальники продовжують гасіння та розбір конструкцій
Наслідки масованого удару по Хмельниччині: фото, відео
3 вересня, 10:07
У 2020 році Ігор Мороз закінчив Харківський національний університет імені Івана Кожедуба
З перших днів повномасштабної війни захищав небо над Києвом. Згадаймо Ігоря Мороза
1 вересня, 09:00

Микола Підвезяний

«Політики та їхні діти не воюють». Що відповідати, коли ви це почуєте?
«Політики та їхні діти не воюють». Що відповідати, коли ви це почуєте?
Ринок праці – 2030. Чи потрібно Україні аж стільки психологів?
Ринок праці – 2030. Чи потрібно Україні аж стільки психологів?
Якщо бачите «агента Путіна» – пишіть петиції
Якщо бачите «агента Путіна» – пишіть петиції
Зеленський летить у США. Ключові меседжі президента з закритої зустрічі з журналістами
Зеленський летить у США. Ключові меседжі президента з закритої зустрічі з журналістами
Справі Гонгадзе – 25. Питання до правоохоронців
Справі Гонгадзе – 25. Питання до правоохоронців
Кабаре в тилу: безжальна правда про країну у війні
Кабаре в тилу: безжальна правда про країну у війні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
292K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
117K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 вересня 2025
6127
Порошенко сьогодні відзначає ювілей. Дружина звернулася до нього з проханням
3407
Втрати ворога станом на 26 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
1796
Росія відреагувала на попередження Європи про збиття літаків
1383
Комахи масово зникають по всьому світу: вчені розгледіли загрозу

Новини

В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Вчора, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua