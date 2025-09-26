«Політики та їхні діти не воюють». Що відповідати, коли ви це почуєте?

«Віійна – це політика, яка ведеться іншими засобами»

У громадському русі українських ухилянтів є коронний меседж: «політики та їхні діти не воюють».

Дякувати Богу, що у нас є «Свобода». І завжди можна довести, що це нагла брехня. За даними наших колег з руху «Чесно», в цій партії найбільша частка членів, які пішли на фронт. Серед них і лідер партії, і хлопці, які були депутатами, міністрами...

Сьогодні на «Главкомі» вийшло велике інтерв'ю з Андрій Іллєнко. Він - ексдепутат, який тепер офіцер батальйону «Свобода». Це формування всі роки великої війни перебуває на передньому краї, зараз – на Покровському напрямку.

Іллєнко не вірить у перемир’я і звертається до тилу: просить всіх налаштуватися на довгу війну і припинити навіть балачки про мирні перемовини з Росією. Бо віра у швидке закінчення війни спонукає думати не про те, що зробити для оборони, а про те, що ось-ось... і все мине. Не мине (((

Політиків, які говорять про скорі вибори і міряють якісь рейтинги, називає безумцями: вони фатально не розуміють реалій.

Справжня політика, за словами Андрія, зараз на нулі: «Сьогодні війна – це і є політика. Як казав Клаузевіц, війна – це політика, яка ведеться іншими засобами. Тобто зараз ми займаємося макрополітикою».

А ви питали, де «Свобода» ділася?