Трагедія на Полтавщині: в річці потонув малолітній хлопчик (фото)

Причини та обставини загибелі дитини з’ясовує слідство

У Миргородському районі Полтавщини стався нещасний випадок: на річці Сула потонула дитина. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Полтавській області.

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Так, до Миргородського райвідділу поліції 14 серпня близько 17:00 надійшло повідомлення від мешканки Лохвицької громади, що в селі Білогорілка під час купання в річці Сула зник місцевий 12-річний хлопчик. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, рятувальники, водолази ДСНС міста Кременчук та лікарі екстреної медичної допомоги.

Слідчі попередньо встановили, що хлопчик, 2011 року народження, рибалив на річці Сула. Через деякий час він зайшов у річку покупатися та зник під водою.

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У ході проведення рятувально-пошукових заходів 14 серпня близько 22-ї години працівники рятувально-водолазної служби виявили на дні річки дитину без ознак життя. Хлопчик знаходився на відстані близько 2,5 метрів від берега на глибині близько 4 метрів.

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Для встановлення причини смерті тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 пунктом 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини трагедії з’ясовує слідство.