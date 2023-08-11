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На Закарпатті діти вбили власну матір

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Закарпатті діти вбили власну матір
18-річний хлопець почав бити матір дерев’яною качалкою, а коли діти помітили, що від ударів жінка не померла, то 15-річна дівчина дала брату ніж
фото: Нацполіція

Після вбивства підлітки принесли тіло жінки до річки Ріка, роздягнули її та скинули у воду

Хустський районний суд Закарпатської області виніс вирок двом підліткам, які жорстоко вбили власну матір та викинули її тіло у річку. Їм призначили по 14 років тюрми, а також зобов’язали виплатити батькові 1,6 млн грн компенсації. Про це пише Zaxid.net.

У вироку суду, який винесли у серпні 2023 року зазначається, що 18-річний хлопець домовився із своєю 15-річною сестрою про вбивство їхньої матері. Випадок трапився ще у лютому 2017 року у Хусті. За даними правоохоронців, діти вирішили вбити матір, щоб вона не розповіла батькові про крадіжку, яку вчинила 15-річна донька.

У ніч проти 19 лютого, коли жінка заснула, діти прийшли до її кімнати. 18-річний хлопець почав бити матір дерев’яною качалкою, а коли діти помітили, що від ударів жінка не померла, то 15-річна дівчина дала брату ніж і він завдав матері множинні удари по тілу. Його ж сестра притиснула подушку до обличчя жінки і тримала так, поки вона не померла.

Після вбивства підлітки принесли тіло жінки до річки Ріка, роздягнули її та скинули у воду. Забруднені кров’ю речі вони зібрали в пакети та занесли у підсобне приміщення.

Син вбитої частково визнав свою провину, але заявив, що він самотужки вбив свою матір і не домовлявся із сестрою про вбивство. Донька вбитої не визнала провину та відмовилась від дачі показань.

Батько дітей розповів, що його два дні не було дома, від 17 до 19 лютого, він перебував на роботі. Коли приїхав додому, то почав шукати свою дружину, написав заяву до поліції, а потім з’ясувалось, що її вбили власні діти.

Суддя визнав обвинувачених винним у вчиненні умисного вбивства. Їм призначили по 14 років тюрми, вони мають виплатити своєму батькові по 800 тис. грн завданої моральної шкоди. На вирок ще може бути подана апеляція.

До слова, раніше повідомлялося, що в Польщі перед судом постануть українці, які катували та ґвалтували дворічного сина.

Теги: Закарпаття вбивство жінка вирок діти

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