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Трамп роздасть українцям гроші? Центр протидії дезінформації попередив про фейк

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Трамп роздасть українцям гроші? Центр протидії дезінформації попередив про фейк
Центр протидії дезінформації наголошує: жодних офіційних заяв чи програм для виплат українцям від новообраного президента США Дональда Трампа не існує
фото: Reuters

У мережі було зафіксовано черговий випадок клікбейту із фейковою новиною 

Анонімні джерела інформації поширили повідомлення про «грошову виплату від Дональда Трампа» для українців. Центр протидії дезінформації заявляє, що повідомлення не відповідає дійсності.

Так, 20 січня, у понеділок, у мережі було зафіксовано черговий випадок клікбейту із фейковою новиною про нібито «виплату українцям 6500 грн від Дональда Трампа». 

Центр протидії дезінформації наголошує: жодних офіційних заяв чи програм для виплат українцям від новообраного президента США Дональда Трампа не існує.

Трамп роздасть українцям гроші? Центр протидії дезінформації попередив про фейк фото 1
скриншот: t.me/CenterCounteringDisinformation

Подібну дезінформацію вигадують для підвищення охоплень і залучення нової аудиторії в соцмережах та месенджерах, підкреслили аналітики Центру.

Раніше колишній нардеп поширив фейк про Олену Зеленську. У мережі обговорювали відпочинок Першої леді України Олени Зеленської на гірськолижному курорті Санкт-Моріц. Однак жодних доказів на підтвердження цієї інформації колишній український нардеп не надав. ЦПД пояснює, що в повідомленні відсутні чіткі ознаки, за якими можна було б ідентифікувати Олену Зеленську або будь-кого з її оточення.

Додамо, що ворожа пропаганда поширила фейкове відео від нібито платформи United24 Media, що під час пожеж у Каліфорнії постраждали вісім особняків, які буцімто належать високопоставленим українським військовим. У відео зазначено, що ці будинки начебто були куплені «членами команди Залужного» у період з квітня 2022 року по лютий 2024 року.

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Теги: пропаганда відпочинок відео

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