У Києві поліція затримала чоловіка, який запускав феєрверки з вікна 11 поверху

Свої дії чоловік пояснив, що таким чином відпочиває, а феєрверк запустив заради веселощів

Поліцейські затримали чоловіка, який запускав феєрверки з вікна житлового будинку у Подільському районі Києва. Про це повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Ввечері 23 грудня до поліції Києва надійшла інформація про звуки піротехніки у Подільському районі.

На місце направилися патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група району.

Правоохоронці зʼясували, що феєрверк запускав 43-річний киянин з вікна квартири на 11-му поверсі будинку на проспекті Порика.

фото: Національна поліція України

Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він поводився агресивно. Свої дії пояснив, що таким чином відпочиває і запустив феєрверк заради веселощів.

Поліцейські затримали порушника. В його квартирі вилучили речові докази, які вказують на причетність до злочину.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

У поліції нагадали, що, відповідно до законодавства, використання піротехніки на період дії правового режиму воєнного стану заборонене.

Нагадаємо, ввечері, 12 листопада, на столичному Академмістечку невідомі запустили феєрверки відразу після відбою повітряної тривоги. Відповідне відео з'явилося у мережі.