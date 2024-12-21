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Президент присвоїв почесне найменування бригаді Сухопутних військ ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Президент присвоїв почесне найменування бригаді Сухопутних військ ЗСУ
Президент постановив присвоїти 65 окремій механізованій бригаді почесне найменування «Великий Луг»
фото з відкритих джерел

Рішення прийняте з метою відновлення історичних традицій національного війська

Президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування 65 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ Збройних сил України. Про це йдеться у відповідному указі №861/2024 опублікованому на сайті глави держави.

Відповідно до указу, президент постановив присвоїти 65 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ Збройних сил України почесне найменування «Великий Луг» та надалі іменувати її – 65 окрема механізована бригада «Великий Луг» Сухопутних військ Збройних Сил України.

Згідно з указом №861/2024, «рішення прийняте з метою відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України».

12 листопада Кабмін схвалив постанову про запровадження механізму переведень між військовими частинами за ініціативою військовослужбовців. Президент Володимир Зеленський заявив, що механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони і Збройних сил України, а переведення працюватимуть через застосунок «Армія+».

Про складність добровільних переведень у війську повідомляли неодноразово. У липні на сайті Офісу президента була зареєстрована петиція щодо врегулювання майже неможливої на практиці процедури переміщення військовослужбовців між підрозділами Сил оборони. Однак звернення не отримало необхідної для розгляду підтримки.

Нагадаємо, у застосунку «Армія+» можна створити рапорт. Міноборони зазначає, що у додатку можна скласти, підписати, відправити та відстежити електронний рапорт. Міністерство оприлюднило відео, де покроково пояснюється як це зробити.

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Теги: Кабмін армія Володимир Зеленський президент петиція відео застосунок ЗСУ

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