У Білій Церкві ровесниця та двоє старших хлопців побили 12-річну дівчину

Поліцейські нададуть правову оцінку діям кожного із фігурантів на відео, згідно вимог чинного законодавства

У Білій Церкві на Київщині підлітки побили 12-річну дівчину. До правоохоронців від матері дівчини надійшла заява. Тепер підозрюваним загрожують виправні роботи на строк до одного року. Про це повідомили у поліції Київської області.

«У ході перевірки правоохоронці з'ясували, що тілесні ушкодження малолітній нанесли троє неповнолітніх – ровесниця потерпілої, 15 та 16-річні хлопці», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці почали розслідування за фактом побиття малолітньої дитини (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України). Санкція даної статті передбачає покарання штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року. За дії своїх неповнолітніх дітей, відповідатимуть батьки.

У Білій Церкві група підлітків побила дівчину.

Правоохоронці встановили, що тілесних ушкоджень 12-річній потерпілій завдали троє неповнолітніх: ровесниця постраждалої, 15-річний та 16-річний хлопці. pic.twitter.com/VtFhjtIOb2 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 20, 2025

Раніше у соцмережах з'явилося відео, де видно, як група підлітків по колу завдає ударів дівчині. Неповнолітні значно полегшили роботу поліції, зафіксувавши знущання над дівчиною та опублікувавши факт вчинення ними злочину.

Нагадаємо, у одній зі шкіл Києва однолітки побили 13-річного учня. В результаті бійки у хлопця діагностували розрив яєчка, також у нього сильно набрякла нога. Як написала мама постраждалого хлопця у Facebook-спільноті «Лікарі та пацієнти Києва», її сина сильно вдарили в пах.