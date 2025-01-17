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У Гренландії з'явився фейковий прем'єр: влада острова б'є на сполох

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Гренландії з'явився фейковий прем'єр: влада острова б'є на сполох
Фейковий профіль прем'єра Гренландії з'явився у популярній соцмережі
фото: Ritzau Scanpix

Влада Гренландії повідомила про самозванця, який видає себе за прем'єра острова

Уряд Гренландії б'є на сполох: у популярній соціальній мережі X з'явився фейковий профіль людини, що видає себе за Мюте Егеде, голову уряду острова. Невідомий самозванець залишив провокаційний коментар під постом відомого підприємця Ілона Маска, заявивши: «Приберіть свої брудні руки від нашої країни. Гренландія вільна і вільна залишиться».

Кабінет Гренландії оперативно відреагував на інцидент, опублікувавши попередження на своїй офіційній сторінці в X: «Це фейковий профіль, який видає себе за голову уряду Гренландії. Будь ласка, не звертайте уваги на хибну посаду», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше обраний президент США Дональд Трамп висловлював бажання придбати острів та встановити над ним контроль, і він «одержимий» цією ідеєю. Раніше Трамп опублікував карту США із двома новими територіями. Обраний президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social карту Сполучених Штатів із «приєднаними» Канадою та Гренландією. При цьому на зображенні відзначено лише дві столиці – Вашингтон та гренландське місто Нуук.

Республіканці в Конгресі США підготували законопроєкт, що дозволяє обраному президенту США Дональду Трампу одразу після вступу на посаду розпочати переговори щодо купівлі Гренландії. 

Однак прем'єр Егеде дав чітку відповідь на ці закиди: «Ми не хочемо бути ні американцями, ні данцями. Ми хочемо бути ґренландцями»

Гренландія сама прийматиме рішення про свою незалежність. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у телефонній розмові з обраним президентом США Дональдом Трампом.

До слова, якщо обраний президент США Дональд Трамп все ж таки візьме під контроль Гренландію, на острів можуть зайти великі компанії з видобутку корисних копалин та палива. Розробка надр острова може ввести планету у вир незворотної зміни клімату.

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Теги: міністр Дональд Трамп політика місто Гренландія влада

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