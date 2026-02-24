«Треба було починати не з України». Мільярдер Пінчук розказав, що тепер говорять його знайомі росіяни

Пінчук переконаний, що Україна вже наблизилася до своїх стратегічних цілей – членства в ЄС і надійних гарантій безпеки

Бізнесмен і філантроп, засновник YES Віктор Пінчук провів сьогодні спеціальну зустріч YES з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відкриваючи зустріч, Пінчук наголосив, що його знайомі росіяни вважають, що Кремль сильно промахнувся, коли обрав об'єктом нападу Україну. Якби ціль була іншою, то Путін міг досягти значно більших результатів, передає кореспондент «Главкома».

Нинішній етап війни, на думку Пінчука, є невеликою, але, можливо, найвирішальнішою частиною багатовікової боротьби України за свободу та проєвропейський вибір. Він переконаний, що країна вже наблизилася до своїх стратегічних цілей – членства в ЄС і надійних гарантій безпеки. «Чотири роки – це лише 1% нашої 400-річної боротьби за свободу, незалежність, суверенітет і право бути частиною Європи. Цей 1% є, можливо, найважливішим в історії України. Ми вже майже там, ми дуже близькі до членства в ЄС, ми дуже близькі до отримання надпотужних гарантій безпеки», – сказав він.

«Єдиний спосіб не зрадити наших полеглих героїв – це йти до кінця на шляху до Європи, впровадити всі реформи, викорінити всю корупцію та збудувати красиву і сильну Україну», – підсумував Пінчук.

24 лютого фонд Віктора Пінчука та Ялтинська європейська стратегія (YES) провели спеціальну зустріч YES з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Захід об’єднав провідних політичних діячів, урядовців, військових командирів, експертів і парламентарів з України, Великої Британії, країн Європи та США для відвертої й стратегічної дискусії про стан війни в Україні, перспективи її завершення та місце України в майбутній архітектурі безпеки Європи.

До слова, віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявив, що країна може підписати угоду про вступ до ЄС у 2027 році. Про це він зауважив на конференції YES, організованій фондом Віктора Пінчука.