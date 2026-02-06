Головна Країна Події в Україні
США нададуть Україні запчастини для військової техніки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
США нададуть Україні запчастини для військової техніки
фото з відкритих джерел

США відправлять Україні запасні частини «класу IX», які необхідні для обслуговування американської техніки

Адміністрація Дональда Трампа дала згоду на продаж Україні партії комплектуючих для військової техніки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Рішення було прийняте на тлі інтенсифікації російських обстрілів, які тривають попри проведення чергового раунду тристоронніх переговорів.

У Державному департаменті офіційно поінформували Конгрес про угоду вартістю $185 млн. Йдеться про постачання запасних частин «класу IX», необхідних для обслуговування американської техніки, що вже перебуває на озброєнні ЗСУ. Зокрема, пакет допомоги включає двигуни, трансмісії, гальмівні системи, колеса та шини.

Активізація підтримки з боку США відбувається в критичний момент: останніми місяцями Росія систематично атакує українську енергосистему, намагаючись залишити цивільне населення без тепла та води в розпал морозної зими. Крім того, наприкінці лютого повномасштабне вторгнення увійде у свій п'ятий рік, а останні дипломатичні зусилля Вашингтона поки не принесли вагомих результатів у питанні мирного врегулювання.

Як відомо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що за останні пів року ефективність Сил безпілотних систем суттєво зросла. Частка їх ефективності у вогневому ураженні і знищенні противника підвищилася з 4% до 33%. Про це Сирський зауважив на закритій зустрічі для журналістів.

«У Силах оборони України триває нарощування та вдосконалення сил безпілотних систем як окремого роду військ. Усі ураження цілей проходять обов’язкову верифікацію. У складі штурмових полків вводяться додаткові батальйони безпілотних систем. Загальна кількість БпЛА зростає у штурмових частинах і механізованих бригадах. У кожному лінійному батальйоні діє рота безпілотних систем, у кожній бригаді – батальйон», – зазначив генерал.

Нагадаємо, у Збройних силах створено командування безпілотних систем протиповітряної оборони, яке протидіятиме російським ударним дронам. Генерал Сирський розповів, що він наказав відрядити до командного складу Повітряних сил високопрофесійних офіцерів із бойовим досвідом, які надали практичні пропозиції щодо розвитку «малої ППО». За цими результатами було ухвалено необхідні управлінські рішення.

