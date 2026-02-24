Головна Країна Політика
Качка повідомив, коли Україна може підписати угоду про вступ до ЄС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Качка повідомив, коли Україна може підписати угоду про вступ до ЄС
Качка зробив заяву про вступ України до ЄС
колаж: glavcom.ua

«Україна готова до вступу у ЄС набагато більше, ніж ми самі уявляємо»

Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявив, що країна може підписати угоду про вступ до ЄС у 2027 році. Про це він зауважив на конференції YES, організованій фондом Віктора Пінчука, передає «Главком».

За словами міністра, «Україна готова до вступу у ЄС набагато більше, ніж ми самі уявляємо». Він додав, що країна могла б підписати угоду про вступ до ЄС у 2027 році, це реалістичний сценарій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ №157/2026, яким змінив склад делегації для переговорів про вступ до Європейського Союзу. Новим главою делегації та головним переговірником призначено віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Качку.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що технічна готовність України до вступу в Європейський Союз очікується у 2027 році, зокрема після завершення відкриття всіх переговорних кластерів до кінця 2026-го.

Також Зеленський заявив європейським лідерам, що Україна технічно буде готова до вступу у Європейський Союз до 2027 року. Президент наголосив, що питання завершення війни та надання Україні гарантій безпеки мають розглядатися паралельно, а членство України в ЄС – одна з ключових гарантій безпеки.

