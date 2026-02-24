Качка повідомив, коли Україна може підписати угоду про вступ до ЄС

«Україна готова до вступу у ЄС набагато більше, ніж ми самі уявляємо»

Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявив, що країна може підписати угоду про вступ до ЄС у 2027 році. Про це він зауважив на конференції YES, організованій фондом Віктора Пінчука, передає «Главком».

За словами міністра, «Україна готова до вступу у ЄС набагато більше, ніж ми самі уявляємо». Він додав, що країна могла б підписати угоду про вступ до ЄС у 2027 році, це реалістичний сценарій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ №157/2026, яким змінив склад делегації для переговорів про вступ до Європейського Союзу. Новим главою делегації та головним переговірником призначено віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Качку.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що технічна готовність України до вступу в Європейський Союз очікується у 2027 році, зокрема після завершення відкриття всіх переговорних кластерів до кінця 2026-го.

Також Зеленський заявив європейським лідерам, що Україна технічно буде готова до вступу у Європейський Союз до 2027 року. Президент наголосив, що питання завершення війни та надання Україні гарантій безпеки мають розглядатися паралельно, а членство України в ЄС – одна з ключових гарантій безпеки.