На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали люди, серед них – дитина

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали люди, серед них – дитина
У Шахтарському внаслідок атаки постраждали люди
фото: dnipropetrovskaODA/Telegram

57-річна жінка у важкому стані

Російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Унаслідок удару постраждали люди. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає «Главком».

«Через атаку БпЛА у Шахтарському Синельниківського району постраждали дев`ять людей, серед них – 13-річна дівчинка. Всі поранені доправлені до лікарні. 57-річна жінка – «важка». Решта у стані середньої тяжкості», – йдеться у повідомленні.

На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали люди, серед них – дитина фото 1
фото: dnipropetrovskaODA/Telegram

Також зайнялася триповерхівка, там понівечені дах та перекриття. Ще в одному багатоквартирному будинку побиті вікна, горів гараж.

На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали люди, серед них – дитина фото 2
фото: dnipropetrovskaODA/Telegram

«Безпілотником агресор поцілив і по Васильківській громаді. Виникла пожежа. Пошкоджені три приватні оселі. По Нікопольщині російська армія била артилерією і FPV-дронами. Потерпали райцентр, Марганецька і Червоногригорівська громади. Люди неушкоджені», – додав Ганжа.

Нагадаємо, цієї ночі Одеса знову опинилася під ударом ворожих БпЛА. Унаслідок атаки загинув чоловік.

Також у ніч на 9 лютого російські окупанти атакували безпілотниками Харківщину. Під удар ворожих ударних дронів потрапив один з населених пунктів Малоданилівської громади. У результаті удару загинули жінка з дитиною, є постраждалі.

Теги: Дніпропетровщина війна

