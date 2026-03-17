Поліг під час бойових дій на Харківщині. Згадаймо Сергія Сінчука

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Сергію Сінчуку назавжди 52
колаж: glavcom.ua

У січні 2025 року Сергія Сінчука мобілізували до лав ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Сінчука.

52-річний старший солдат Сергій Сінчук загинув 6 березня 2026 року на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Сергій Сінчук народився 20 березня 1973 року в Рівному. Навчався у 22-й школі, згодом здобув фах будівельника в місцевому училищі №1.

Більше десяти років працював на фермерському господарстві «Калина» в Карпилівці. У січні 2025 року Сергія Сінчука мобілізували до лав Збройних сил України.

фото: Рівненська міська рада

«Під час служби Сергій отримав поранення, але повернувся на передову, тому що не міг покинути своїх побратимів. Це була відповідальна, добра та щира людина – найкращий батько для своїх доньок. У вільний час чоловік любив бувати на природі, відпочивати в лісі», – розповіла дружина Захисника.

Прощання з Сергієм Сінчуком відбулося 14 березня на майдані Незалежності в Рівному. Поховали військовослужбовця на Алеї Героїв кладовища «Нове» в обласному центрі.

фото: Рівненська міська рада
фото: Рівненська міська рада

У захисника залишилися дружина, дві доньки, брат та сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

