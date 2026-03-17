Поліг під час бойових дій на Харківщині. Згадаймо Сергія Сінчука
У січні 2025 року Сергія Сінчука мобілізували до лав ЗСУ
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Сінчука.
52-річний старший солдат Сергій Сінчук загинув 6 березня 2026 року на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.
Сергій Сінчук народився 20 березня 1973 року в Рівному. Навчався у 22-й школі, згодом здобув фах будівельника в місцевому училищі №1.
Більше десяти років працював на фермерському господарстві «Калина» в Карпилівці. У січні 2025 року Сергія Сінчука мобілізували до лав Збройних сил України.
«Під час служби Сергій отримав поранення, але повернувся на передову, тому що не міг покинути своїх побратимів. Це була відповідальна, добра та щира людина – найкращий батько для своїх доньок. У вільний час чоловік любив бувати на природі, відпочивати в лісі», – розповіла дружина Захисника.
Прощання з Сергієм Сінчуком відбулося 14 березня на майдані Незалежності в Рівному. Поховали військовослужбовця на Алеї Героїв кладовища «Нове» в обласному центрі.
У захисника залишилися дружина, дві доньки, брат та сестра.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
