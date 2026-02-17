Смертельний вибух у Ленінградській області: військова комендатура окупантів перетворилася на руїни

Під час розбору завалів у зруйнованій вибухом будівлі військової комендатури вже знайшли 3-х загиблих

Губернатор Ленінградської області підтвердив вибух та зазначив, що причини інциденту встановлюються

Сьогодні, 17 лютого, у місті Сертолово Ленінградської області стався вибух у будівлі військової комендатури. Це сталося на території військової частини, де могли готувати добровольців на війну проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у соцмережі губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка.

Тамтешні ЗМІ повідомляють, що будівля військової комендатури зруйнована. Вже почали розбирати завали. І під час пошукової операції вже знайшли 3-х загиблих.

Губернатор Ленінградської області зазначив, що причини інциденту встановлюються.

Також очільник області написав, що доручив силовому блоку надати допомогу військовим у розбиранні завалів та рятуванні постраждалих.

Нагадаємо, українські дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї. Місцеві жителі повідомляли про спалахи в небі та численні гучні вибухи. Під удар потрапив Ільський нафтопереробний завод, де спалахнула масштабна пожежа.

Як повідомлялось, збитки російських нафтових компаній від систематичних атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи (НПЗ) за підсумками 2025 року сягнули понад 1 трлн рублів (близько $12,9 млрд).