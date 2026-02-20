Головна Країна Суспільство
Референдум про мир. Соціологи вирахували, які умови задовільнять українців

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Виразна перспектива вступу України до ЄС може стимулювати українців погодитися на важкі територіальні компроміси
фото з відкритих джерел

Паніотто: «Погоджуються віддати Донбас лише 40% і то при умові гарантій, що Росія далі не піде»

Соціологи припустили, який варіант мирної угоди був би напевно підтриманий українцями, якби вона була винесена на референдум найближчим часом. Про це генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто повідомив в інтерв’ю «Главкому».

Володимир Паніотто вважає, що українці б неодмінно підтримали ту мирну угоду, в якій окреслена зупинка по лінії зіткнення, але при цьому були б певні гарантії безпеки для України. Так само ті 40% громадян, які погоджуються віддати Донбас в обмін на завершення війни, потребують гарантій, що Росія далі не піде.

Директор КМІС також повідомив, що соціологи питали в українців, що ж, власне, вважається такими гарантіями. За його словами, що 25% сказали, що мають бути юридичні зобов'язання щодо реального захисту у разі повторного нападу Росії – аби це була позиція не окремих лідерів, а держав. Ще 20% хочуть розгортання західних військ в Україні, а ще близько 20% виступає за надання Україні всієї необхідної зброї.

При цьому Паніотто зауважує, що під час інформаційної кампанії навколо референдуму важкі територіальні компроміси в мирній угоді треба буде пояснювати позитивами, які вона принесе. «Треба буде доводити людям, які зараз виступають проти здачі Донбасу, що взамін буде отримане щось позитивне – гарантії, які викликатимуть довіру, перспектива швидкого вступу до Європейського Союзу тощо», – заявляє соціолог.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський начебто готовий оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого.

За даними видання Financial Times, такий крок зроблено на тлі тиску на Київ з боку Білого дому з метою завершити мирні переговори між Україною і Росією навесні. Підготовка нібито почалася після того, як адміністрація Трампа зажадала провести обидва голосування до 15 травня. В іншому випадку країна ризикує втратити запропоновані США гарантії безпеки.

