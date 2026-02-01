Головна Світ Політика
The Hill: протести у Міннесоті через дії Трампа та ІСЕ посилили страхи громадянської війни

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Міннеаполісі під гаслом тривають акції проти міграційної політики Трампа і дій ICE
фото: АР

Влада Міннесоти намагається обмежити дії ICE, тоді як Білий дім наполягає на своєму праві жорстко забезпечувати виконання законів

Конфлікт між владою Міннесоти та адміністрацією президента США Дональда Трампа через імміграційні рейди змусив американське суспільство знову говорити про те, що ще недавно здавалося неможливим, а саме про ризик громадянської війни. Як зазначає The Hill, події у Міннеаполісі та Сент-Полі показали, наскільки глибоким став розкол між федеральною владою та штатами, якими керують демократи, пише «Главком».

Усе почалося з масового розгортання агентів імміграційної служби ICE у містах Міннесоти. Місцева влада сприйняла це як силове втручання Вашингтона у справи штату. Напруга швидко переросла у вуличні зіткнення, а після загибелі цивільних, зокрема медика Алекса Претті, ситуація стала по-справжньому вибуховою.

The Hill звертає увагу, що небезпека полягає не лише у самих сутичках, а й у риториці, яка їх супроводжує. Коли керівники штатів і федеральні посадовці починають говорити мовою силового протистояння, страхи в суспільстві зростають. Деякі політики вже публічно порівнюють події з періодом перед Громадянською війною XIX століття.

Експерти, яких цитує видання, наголошують, що нинішня ситуація ще не є громадянською війною. Але конфлікт між федеральною владою і штатами, які відмовляються виконувати її накази, є дуже небезпечним прецедентом. В історії США саме такі протистояння поступово накопичували напругу, яка зрештою вибухала.

Юридична боротьба вже перейшла до судів. Влада Міннесоти намагається обмежити дії ICE, тоді як Білий дім наполягає на своєму праві жорстко забезпечувати виконання законів. Проблема в тому, що судові процеси тривають довго, а емоції та насильство на вулицях розвиваються набагато швидше.

The Hill також застерігає від політичних заяв про можливий розпад країни. Коли ідеї про «національне розлучення» чи відокремлення штатів звучать з уст відомих політиків, вони поступово перестають бути радикальними і починають впливати на реальну поведінку людей.

Після найгостріших подій сторони зробили спроби знизити напругу. Частину федеральних агентів вивели, а місцеві громади зосередилися на взаємодопомозі та підтримці постраждалих. Проте аналітики попереджають, що це лише пауза, а не вирішення проблеми.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що дозволив Імміграційній та митній службі США (ICE), а також Прикордонному патрулю діяти максимально жорстко у разі загроз федеральній власності на тлі масових протестів у країні. Про це він повідомив у соціальній мережі, пише «Главком».

