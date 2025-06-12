Трагедія на Вінниччині: чоловік потонув, перепливаючи річку

На Вінниччині чоловік потонув під час перепливання річки

До настання темряви зниклого шукали рятувальники, проте пошукові роботи результатів не дали. Пошуки продовжились наступного дня

На Вінниччині сталась трагедія на водоймі у місті Бершадь. 28-річний чоловік потонув під час перепливання річки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

До рятувальників надійшло повідомлення про зникнення чоловіка під час відпочинку на водоймі. Як повідомили очевидці, чоловік, перебуваючи на відпочинку з родиною, вирішив переплисти річку Дохна.

Зазначається, що вже через деякий час він зник з поля зору і не з'являвся на поверхні води. Рятувальники того ж дня розпочали пошуки, але пошукові роботи результатів не дали.

Вранці наступного дня пошукові роботи відновились. «Лише після 14:00, на глибині понад два метри, водолази ДСНС виявили тіло загиблого після ретельного обстеження дна водойми», – додають в ДСНС.

Нагадаємо, у місті Біла Церква сталася трагічна подія: під час купання в річці Рось загинула 15-річна дівчина.

До слова, під час пошукової операції на озері у селі Нове Давидково Мукачівського району було знайдено тіла двох дітей восьми і дев’яти років.

Раніше повідомлялось, що 15-річний підліток втопився під час купання у ставку на Донеччині.