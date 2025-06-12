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Трагедія на Вінниччині: чоловік потонув, перепливаючи річку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трагедія на Вінниччині: чоловік потонув, перепливаючи річку
На Вінниччині чоловік потонув під час перепливання річки
фото з відкритих джерел

До настання темряви зниклого шукали рятувальники, проте пошукові роботи результатів не дали. Пошуки продовжились наступного дня

На Вінниччині сталась трагедія на водоймі у місті Бершадь. 28-річний чоловік потонув під час перепливання річки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

До рятувальників надійшло повідомлення про зникнення чоловіка під час відпочинку на водоймі. Як повідомили очевидці, чоловік, перебуваючи на відпочинку з родиною, вирішив переплисти річку Дохна. 

Зазначається, що вже через деякий час він зник з поля зору і не з'являвся на поверхні води. Рятувальники того ж дня розпочали пошуки, але пошукові роботи результатів не дали. 

Вранці наступного дня пошукові роботи відновились. «Лише після 14:00, на глибині понад два метри, водолази ДСНС виявили тіло загиблого після ретельного обстеження дна водойми», – додають в ДСНС.

Нагадаємо, у місті Біла Церква сталася трагічна подія: під час купання в річці Рось загинула 15-річна дівчина.

До слова, під час пошукової операції на озері у селі Нове Давидково Мукачівського району було знайдено тіла двох дітей восьми і дев’яти років.

Раніше повідомлялось, що 15-річний підліток втопився під час купання у ставку на Донеччині.

Теги: трагедія смерть на воді рятувальники Вінниччина

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