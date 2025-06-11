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На Чернігівщині двох підлітків уразило струмом на даху вагона

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На Чернігівщині двох підлітків уразило струмом на даху вагона
Рятувальники зняли з даху постраждалих підлітків
фото: ДСНС

Рятувальники зняли з даху вагона постраждалих підлітків

На Чернігівщині двох підлітків вдарило струмом. Вони вилізли на дах вантажного вагона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники повідомили, що двоє 12-річних хлопців отримали ураження струмом, після того, як вилізли на дах вантажного вагона.

Фахівці ДСНС оперативно зняли дітей з вагона й передали медикам. Обставини з’ясовуються.

«Залізниця – не місце для ігор. Пояснюйте дітям небезпеку поблизу колій. Це справді може врятувати життя», – додали в ДСНС.

Варто зазначити, що останнім часом у Києві та інших містах фіксують зростання кількості випадків зачепінгу серед підлітків. Ризикуючи життям, юнаки катаються на зовнішніх частинах громадського транспорту, зокрема трамваях, тролейбусах, поїздах метро та електричках.

Зачепінг може мати фатальні наслідки й закликали батьків звернути увагу на небезпечний тренд, який шириться серед школярів.

До слова, увечері 28 травня біля залізничної станції в Одеському районі постраждав малолітній хлопчик. Його вдарило струмом, коли він заліз на дах вантажного вагона.

Раніше ми писали, що у Хмельницькому надзвичайники врятували підлітка, якого вдарило струмом на даху вагона.

Нагадаємо, на території залізничного вокзалу під Києвом неповнолітню уразило струмом, з опіками дівчину госпіталізовано до медичного закладу.

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Теги: залізниця діти Чернігівщина

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