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Яке релігійне свято відзначається 16 жовтня 2026: традиції та молитва

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Яке релігійне свято відзначається 16 жовтня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 16 жовтня в церковному календарі – День пам'яті святого мученика Лонгина, що при Хресті Господньому

16 жовтня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого мученика Лонгина Сотника – римського центуріона, який стояв на варті біля Хреста Господнього, став свідком розп'яття і Воскресіння Христа та сповідав Його Сином Божим. У народі цей день пов'язаний із молитвою про зцілення очей і захистом оселі від усякого зла.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 16 жовтня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого мученика Лонгина, що при Хресті Господньому

Яке релігійне свято відзначається 16 жовтня 2026: традиції та молитва фото 1

Святий Лонгин був римським центуріоном, який командував вартою біля підніжжя Хреста під час розп'яття Ісуса Христа. Саме він, побачивши чудеса, що відбулися після смерті Спасителя – землетрус і темряву, – вигукнув слова, зафіксовані в Євангелії від Матфея: «Воістину Це був Син Божий!» (Мф. 27:54). За церковним переказом, Лонгин також проколов списом ребро Христа – щоб впевнитися в Його смерті, – і саме тоді крапля крові й води торкнулася його хворих очей і зцілила їх від катаракти.

Після Воскресіння Христа Лонгин відмовився від підкупу юдейських старійшин, які намагалися змусити варту замовчати про те, що сталося. Він покинув військову службу, прийняв хрещення від апостолів і вирушив проповідувати в Каппадокію – свою рідну землю. Там він навернув чимало людей до Христа. Проте влада не залишила його в спокої: за наказом Понтія Пілата Лонгина схопили й стратили. Церква прославила його як мученика, котрий сповідав Христа безпосередньо від підніжжя Хреста.

Молитви дня

О, святий мученику Лонгине! Поглянь оком милосердним на нас, що до твого заступництва прибігаємо. Ти біля Хреста Господнього стояв і віру істинну сповідав, а через краплю Пресвятої Крові Спасителя зцілення очей своїх отримав. Моли Христа Бога, щоб Він просвітив і наші душі, затьмарені гріхами, та зцілив хвороби тілесні й духовні. Будь захисником нашим від підступів ворожих, оберігай воїнів наших у часи випробувань і випроси для нас у Господа мир, здоров'я та спасіння душ наших.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народній традиції святий Лонгин здавна вважається покровителем людей із проблемами зору. Цього дня господарі виносили зимовий одяг на вулицю, щоб він «прогрівся» на останньому осінньому сонці та «провітрився» на морозному повітрі – вважалося, що це додасть здоров'я на всю зиму. Перед воротами або дверима будинку чіпляли гострі металеві предмети – серп чи косу – або гілки терну, щоб відігнати від оселі все лихе.

Народні прикмети на 16 жовтня:

  • Якщо на Лонгина сильно хмарно і туманно – найближчим часом буде дощ.
  • Якщо місяць вночі оточений ореолом – погода буде нестабільною.
  • Сильний вітер з півночі – до ранньої і холодної зими.
  • 16 жовтня вважався днем, сприятливим для лікування очних хвороб та зміцнення зору.

Що не можна робити

За народними повір'ями, 16 жовтня не варто займатися тонкою роботою, що напружує очі, – вишиванням, шиттям, дрібним рукоділлям: вважалося, що це зіпсує зір. Не можна виходити з дому в брудному чи порваному одязі – погана прикмета для фінансів. Наполегливо радили уникати сварок і тримати думки в чистоті.

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Теги: православна церква календар традиції релігія свято свята

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