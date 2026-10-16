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Яке релігійне свято відзначається 17 жовтня 2026: традиції та молитва

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Яке релігійне свято відзначається 17 жовтня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 17 жовтня у церковному календарі – День пам’яті святого пророка Осії

17 жовтня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого пророка Осії. Це свято присвячене роздумам про незмінну Божу любов, заклик до покаяння та вшануванню одного з найважливіших пророків Старого Завіту.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 17 жовтня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого пророка Осії

Яке релігійне свято відзначається 17 жовтня 2026: традиції та молитва фото 1

17 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого пророка Осії, який жив у Ізраїльському царстві у VIII столітті до н. е. Згідно з переказами та його власною книгою, Осія був покликаний пророкувати своєму народу про їхнє ідолопоклонство та невірність Богові, незважаючи на процвітання та багатство, яке приховувало моральний занепад.

Його життя стало живим пророцтвом: шлюб із невірною жінкою символізував стосунки Бога з Ізраїлем, підкреслюючи, що Божа любов – вірна, терпляча і завжди прагне повернення людини, попри її зраду. Осія пророкував падіння Ізраїлю, але також і його майбутнє відновлення.

Цього ж дня вшановують преподобномученика Андрія Критського та мучеників і безсрібників Косму і Даміана Аравійських.

Молитви дня

О, святий пророче Божий Осіє! До Тебе ми звертаємося з молитвою та благаємо: моли Господа, щоб Він укріпив нас у вірі, подав нам дух покаяння і навернув наші серця до істинного пізнання Бога, як Ти навчав. Допоможи нам уникати гріха і невірності, щоб ми могли заслужити прощення та благословення від Всевишнього.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо листя ще тримається на деревах – зима буде затяжною та пізньою.
  • Якщо цього дня випав сніг – навесні очікується велика повінь.
  • Багнюка на вулиці – до теплої та м'якої зими.

Що не можна робити

  • Не сваритися, лихословити та з’ясовувати стосунки.
  • Не пліткувати й обговорювати інших.
  • Не лінуватися та відкладати важливі справи.
  • Не відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.
  • Не позичати гроші або бездумно витрачати заощадження.
  • Не вирушати в далеку дорогу без нагальної потреби.

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Теги: свята свято релігія календар традиції православна церква

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