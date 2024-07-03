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На фронті загинув письменник Василь Паламарчук

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На фронті загинув письменник Василь Паламарчук
Василь Паламарчук є автором книги «Військовий непотріб»
фото: Василь Паламарчук, Facebook

Близька знайома Паламарчука Олена Каспіркевич повідомила, що письменник загинув на Донеччині

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув юрист і письменник з Херсонщини Василь Паламарчук. Про це повідомила пресслужба Олешківської територіальної громади.

«Сьогодні на східному напрямку під час виконання бойового завдання загинув наш земляк, військовий, письменник Василь Паламарчук - коханий чоловік та люблячий батько трьох дітей», - йдеться у повідомленні.

Близька знайома Паламарчука Олена Каспіркевич повідомила, що це сталося на Донеччині.

Василь Паламарчук був не лише військовим, але й активним громадським діячем
Василь Паламарчук був не лише військовим, але й активним громадським діячем
фото: Василь Паламарчук, Facebook

Василь Паламарчук родом з Херсонщини. Він був не лише військовим, але й активним громадським діячем, відверто критикував керівництво армії та владу за проблеми з оборонними спорудами, мобілізацією та демобілізацією.

До війни Василь працював адвокатом. Його військовий шлях почався ще у 2014-2015 роках, коли він брав участь в АТО у складі 28-ї окремої механізованої бригади. З початком повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Василь одразу вступив до лав територіальної оборони. Він брав участь у звільненні Бучі, в той час, як його родина рятувалася від окупації з Олешок на Херсонщині.

Василь Паламарчук презентує власну книгу
Василь Паламарчук презентує власну книгу
фото: Василь Паламарчук, Facebook

Василь Паламарчук також був автором книги «Військовий непотріб», де розповідав про будні звичайних солдатів на війні.

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Теги: книги чоловік письменник 24 лютого батько військові

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