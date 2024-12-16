У Білорусі звільнили з в’язниці багатодітну матір, яка є довіреною особою Тихановської

На якій підставі звільнено Антоніну Коновалову, наразі не відомо

У Білорусі з в’язниці звільнили Антоніну Коновалову, яка була довіреною особою опозиціонерки Світлани Тихановської на президентських виборах 2020 року. Про це написала її мати Анна Коновалова у соцмережі.

На якій підставі звільнено дочку, Анна Коновалова не повідомила. Відомо, що жінку арештували 6 вересня 2020 року.

Весь цей час на матір чекали троє маленьких дітей. Зараз їм по 10, 8 і 6 років відповідно.

«Сьогодні найщасливіший день у нашому житті. Моя донька нарешті вийшла на свободу! Цього моменту ми чекали з таким трепетом і надією, що все буде добре. Вона на волі і це найголовніше. Діти так сильно сумували за мамою. Кожне їхнє слово, кожна сльозинка в очах розбивали серце, але я завжди вірила, що цей день настане», – зазнила жінка.

фото: Анна Коновалова

Нагадаємо, у Білорусі помер Дмитро Шлетгауер, уродженець Росії, який відбував 12-річний термін за шпигунство та «сприяння екстремістській діяльності». Він став сьомим інакодумцем, що загинув у в'язниці з моменту, коли в 2020 році режим Олександра Лукашенка розпочав жорстокі та масштабні репресії проти опозиції.

Окрім того, Мінський міський суд заочно призначив старшому раднику з міжнародних відносин опозиціонерки Світлани Тихановської Франаку Вячорці 20 років колонії посиленого режиму у справі про заклики до захоплення влади.

Також Мінський міський суд заочно засудив лідерку опозиції в Білорусі Світлану Тихановську на 15 років позбавлення волі.