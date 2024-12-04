Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Скандал в українському біатлоні: тренерка збірної прокоментувала змагання російською мовою

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Скандал в українському біатлоні: тренерка збірної прокоментувала змагання російською мовою
Надія Бєлова на Кубку світу прокоментувала змагання російською мовою
фото: biathlon.com.ua

Коментар тренерки був записаний впритул до включення та старту самої події

Під час трансляції наживо тренерка чоловічої збірної України з біатлону Надія Бєлова на Кубку світу прокоментувала змагання російською.

На це звернув увагу громадський діяч Вадим Позняков під час перегляду Суспільне спорт.

«Головна тренерка чоловічої збірної України з біатлону не вміє говорити українською і це виглядає максимально дико. Так само як і те що Суспільне думає, що ми маємо розуміти цю мову без перекладу», – заявив він.

Десятки українців обурилися у коментарях під дописом і закликали омбудсмена відреагувати на порушення.

У коментарі «УП. Життя» мовний омбудсмен Тарас Кремінь зазначив, що заява тренерки російською – порушення мовного закону.

«Українська – це мова сфери спорту. Мені дивно, що вона не взяла до уваги настанови від Мінімолодьспорту та порушила умови контракту, адже там є вимога обов'язкового застосування української мови під час проведення брифінгів, нарад, проведення безпосередньо інших публічних заходів як посадової особи», – зауважив він в коментарі для «УП.Життя».

Тарас Кремінь додав, що вже розпочали перевірку всіх обставин інциденту, бо Суспільне мовлення «ніколи не було серед порушників мовного закону».

У Суспільному в коментарі для «УП.Життя» пояснили все тим, що це була пряма трансляція з місця подій.

«Коментар тренерки був записаний впритул до включення та старту самої події. Враховуючи, що включення робляться безпосередньо на місці змагань та оперативно видаються в ефір, відсутні час та технічні можливості продублювати чи протитрувати переклад», – зауважили там.

Нагадаємо, у мережі набирає популярності відео із поліцейським із Київщини. Під час іспиту чоловік три хвилини розповідав про свою любов до української мови. Відео монологу шириться телеграканалами та регіональними групами.

Як відомо, держслужбовці повинні підтвердити свій рівень володіння українською мовою на спеціальному іспиті для подальшого виконання службових обовʼязків. Іспит триває 60 хвилин і складається з 30 тестових завдань, одного письмового та одного усного завдання (говоріння до 20 хв).

Зокрема сертифікат про володіння мовою потрібен особам начальницького складу Нацполіції. Так, усна частина іспиту передбачає виголошення монологу на одну з обраних тем. Претендент має продемонструвати вміння усно формулювати думку відповідно до мети та завдань спілкування.

Згідно із даними з відкритих джерел, героя відео – поліцейського з Київщини – звати Сергій Бабін, йому 39 років і він працює у Борисполі. Чоловік готується виконати завдання: три хвилини розповідати про значення і роль української мови.

На відео поліцейський постійно повторює, як він любить українську мову, та намагається описати, чим для нього є рідна мова. Проте цілісної думки він так і не сформулює.

«Мова – це цінність, я люблю мову. Мова – це життя, мова – це соловʼїна мова. Я люблю мову. Спілкуюсь я мовою, мова – це найкраща мова... Мова – це написав українською мовою «Кобзар». Найкраща мова – це тільки є українська мова. Мова – це найкращі вірші, які написали поети», – йдеться в уривку з відео.

Користувачі по-різному реагують на такий монолог представника поліції. Частина українців із розумінням поставилася до чоловіка, оскільки, можливо, він не був підготовлений. Однак багато користувачів були шоковані такими знаннями та способом вираження думок, як і тим, що відбувається на кваліфікаційних іспитах.

Скандал в українському біатлоні: тренерка збірної прокоментувала змагання російською мовою фото 1
Скриншот: Telegram / Gura Anton
Менша частина користувачів стала на бік правоохоронця
Менша частина користувачів стала на бік правоохоронця
Скриншот: Telegram / Gura Anton
Достатньо багато українців не розуміли, як можна у дорослому віці мати такий словниковий запас
Достатньо багато українців не розуміли, як можна у дорослому віці мати такий словниковий запас
Скриншот: Telegram / Gura Anton

Нагадаємо, у інтерв’ю з головою Комісії зі стандартів державної мови Юлією Чернобров стало відомо, який вигляд мають нові іспити щодо визначення рівня володіння українською мовою, хто з міністрів уже має мовний сертифікат, а також вона вперше прокоментувала скандал, який стався у 2022 році.

Читайте також:

Теги: біатлон скандал українська мова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кожен і кожна у нас пан чи пані
Кожен і кожна у нас пан чи пані
1 грудня, 16:04
Під час тривалого перебування України у складі російської імперії та СРСР нам навʼязали московські форми жіночих та чоловічих імен
Не Ваня, Вася і Петя... Філологиня пояснила українцям, як уникнути зросійщення їхніх імен
9 листопада, 15:33
Президент підписав закон, який Рада ухвалила ще наприкінці жовтня
Зеленський підписав закон про удосконалення роботи МСЕК
18 листопада, 16:53
Київський академічний театр юного глядача на Липках був заснований 1924 року
Театру юного глядача на Липках – 100 років: історія та внутрішні драми
8 листопада, 14:22
Знаменитість стверджує, що інцидент стався 15 років тому в період її іспитів у виші. За словами Малкової, Володимир Талашко запросив її до себе додому, де й домагався
Акторка Малкова вперше розповіла про домагання від легенди радянського та українського кіно
20 листопада, 17:22
Протягом десятиліть російські біатлоністи використовували набої, виготовлені фінським заводом Lapua, який пізніше перебазувався до Німеччини
Російські біатлоністи скаржаться на нестачу патронів через санкції
22 листопада, 08:58
Учні школи у Євпаторії
Стало відомо, скільки дітей у Криму мають можливість вивчати українську в школах
21 листопада, 14:38
Напередодні релізу гри підтримку проєкту висловили й інші українські політики
Нардепи у Раді незвично привітали вихід української відеогри, на яку чекали мільйони
21 листопада, 15:38
Олег Тягнибок воює у складі 128-ї окремої бригади ТрО
Тягнибок розповів про здоров’я пораненого на фронті сина
30 листопада, 16:05

Новини

Норвезький біатлоніст оригінально підтримав Україну
Норвезький біатлоніст оригінально підтримав Україну
Скандал в українському біатлоні: тренерка збірної прокоментувала змагання російською мовою
Скандал в українському біатлоні: тренерка збірної прокоментувала змагання російською мовою
«Олександрія» та «Динамо» зіграли внічию в перенесеному матчі УПЛ
«Олександрія» та «Динамо» зіграли внічию в перенесеному матчі УПЛ
Українська тенисистка, яка допомагає ЗСУ, змушена змінити форму через позицію WTA
Українська тенисистка, яка допомагає ЗСУ, змушена змінити форму через позицію WTA
Призер Олімпіади Ковтун і його тренерка можуть змінити спортивне громадянство – ЗМІ
Призер Олімпіади Ковтун і його тренерка можуть змінити спортивне громадянство – ЗМІ
Збірна України отримала суперників на молодіжному Євро-2025
Збірна України отримала суперників на молодіжному Євро-2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
12K
Як прокуратуру Хмельниччини захопили інваліди? Суд дав дозвіл слідчим на перевірку
8272
Сумка Dior спровокувала воєнний стан. Що відбувається у Південній Кореї
6405
Прогноз магнітних бур на 4-6 грудня: якою буде сонячна активність
5107
Втрати ворога станом на 4 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
4540
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
Сьогодні, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Сьогодні, 07:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
Вчора, 15:58
У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
Вчора, 12:53
Металургійні вантажі є ключовими для Укрзалізниці – GMK Center
Вчора, 12:34

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua