Скандал в українському біатлоні: тренерка збірної прокоментувала змагання російською мовою

Коментар тренерки був записаний впритул до включення та старту самої події

Під час трансляції наживо тренерка чоловічої збірної України з біатлону Надія Бєлова на Кубку світу прокоментувала змагання російською.

На це звернув увагу громадський діяч Вадим Позняков під час перегляду Суспільне спорт.

«Головна тренерка чоловічої збірної України з біатлону не вміє говорити українською і це виглядає максимально дико. Так само як і те що Суспільне думає, що ми маємо розуміти цю мову без перекладу», – заявив він.

Десятки українців обурилися у коментарях під дописом і закликали омбудсмена відреагувати на порушення.

У коментарі «УП. Життя» мовний омбудсмен Тарас Кремінь зазначив, що заява тренерки російською – порушення мовного закону.

«Українська – це мова сфери спорту. Мені дивно, що вона не взяла до уваги настанови від Мінімолодьспорту та порушила умови контракту, адже там є вимога обов'язкового застосування української мови під час проведення брифінгів, нарад, проведення безпосередньо інших публічних заходів як посадової особи», – зауважив він в коментарі для «УП.Життя».

Тарас Кремінь додав, що вже розпочали перевірку всіх обставин інциденту, бо Суспільне мовлення «ніколи не було серед порушників мовного закону».

У Суспільному в коментарі для «УП.Життя» пояснили все тим, що це була пряма трансляція з місця подій.

«Коментар тренерки був записаний впритул до включення та старту самої події. Враховуючи, що включення робляться безпосередньо на місці змагань та оперативно видаються в ефір, відсутні час та технічні можливості продублювати чи протитрувати переклад», – зауважили там.

Нагадаємо, у мережі набирає популярності відео із поліцейським із Київщини. Під час іспиту чоловік три хвилини розповідав про свою любов до української мови. Відео монологу шириться телеграканалами та регіональними групами.

Як відомо, держслужбовці повинні підтвердити свій рівень володіння українською мовою на спеціальному іспиті для подальшого виконання службових обовʼязків. Іспит триває 60 хвилин і складається з 30 тестових завдань, одного письмового та одного усного завдання (говоріння до 20 хв).

Зокрема сертифікат про володіння мовою потрібен особам начальницького складу Нацполіції. Так, усна частина іспиту передбачає виголошення монологу на одну з обраних тем. Претендент має продемонструвати вміння усно формулювати думку відповідно до мети та завдань спілкування.

Згідно із даними з відкритих джерел, героя відео – поліцейського з Київщини – звати Сергій Бабін, йому 39 років і він працює у Борисполі. Чоловік готується виконати завдання: три хвилини розповідати про значення і роль української мови.

На відео поліцейський постійно повторює, як він любить українську мову, та намагається описати, чим для нього є рідна мова. Проте цілісної думки він так і не сформулює.

«Мова – це цінність, я люблю мову. Мова – це життя, мова – це соловʼїна мова. Я люблю мову. Спілкуюсь я мовою, мова – це найкраща мова... Мова – це написав українською мовою «Кобзар». Найкраща мова – це тільки є українська мова. Мова – це найкращі вірші, які написали поети», – йдеться в уривку з відео.

Користувачі по-різному реагують на такий монолог представника поліції. Частина українців із розумінням поставилася до чоловіка, оскільки, можливо, він не був підготовлений. Однак багато користувачів були шоковані такими знаннями та способом вираження думок, як і тим, що відбувається на кваліфікаційних іспитах.

Скриншот: Telegram / Gura Anton

Менша частина користувачів стала на бік правоохоронця Скриншот: Telegram / Gura Anton

Достатньо багато українців не розуміли, як можна у дорослому віці мати такий словниковий запас Скриншот: Telegram / Gura Anton

Нагадаємо, у інтерв’ю з головою Комісії зі стандартів державної мови Юлією Чернобров стало відомо, який вигляд мають нові іспити щодо визначення рівня володіння українською мовою, хто з міністрів уже має мовний сертифікат, а також вона вперше прокоментувала скандал, який стався у 2022 році.