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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Історії зрадників, яких затримала СБУ

glavcom.ua
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Затримана група російських агентів
фото з відкритих джерел

«Що об’єднує всіх фігурантів справ СБУ? Всі вони найближчі роки проведуть в українських тюрмах»

Затримана група російських агентів. Готувала теракт в Житомирі. Затримана група в Києві – готувала підрив міліцейського патруля. Затримані підпалювачі техніки військових – Київ, Суми, Прикарпаття. Кіровоградщина – затриманий російських агент, який готував підрив електростанції. Це я читаю повідомлення СБУ всього лиш за три дні. А ось дивлюсь вироки судів за цей же короткий період. За матеріалами Служби 15 років отримав навідник ракет на Харків, вирок навідниці з Житомирщини і т.д.

Про що свідчить така інтенсивність затримань? Росіяни не можуть створити сталі агентурні групи в України. Агентів, з якими вони працюють, СБУ знешкоджує швидше, ніж ті встигають отримати винагороду за свої злочини. Команда Малюка розгромила російські мережі у перший рік повномасштабного вторгнення. І зараз продовжує успішно виконувати роботу по знищенню нової російської агентури. Служба не тільки воює на фронті з окупантами, але і ефективно знешкоджує внутрішніх ворогів та підтверджує, що є ефективною спецслужбою воюючої країни. Важлива статистика: всі підпалювачі авто військових затримані.

Що ж рухає людьми, які починають працювати на ворога? Ось справа житомирської навідниці, яка цього тижня отримала вирок суду за матеріалами СБУ. На фото огрядна молода жінка, ідейна прихильниця Росії. Намагалася дізнатися локації ремонтних баз для важкого озброєння ЗСУ, вже домовилась з російським гру по евакуацію – мала виїхати в ЄС, а вже звідти в РФ. Найближчі 15 років проведе за гратами.

Або ціла група агентів, які готували теракт біля райуправління поліції у Житомирі. Ці 5 агентів евакуюватись в РФ не планували. А «всього лиш» хотіли заробити грошей, влаштувавши теракт у рідному місті. За інструкцією російських кураторів начинили вибухівку цвяхами і замаскували у термосі, а її детонацію здійснили «віддалено» за допомогою мобільного телефону. При цьому росіяни їм не довіряли, тому на місці події злочинці встановили приховані відеокамери, які фіксували підрив у режимі реального часу. Таким чином звітували. Зараз вся група затримана. Керівник – колишній зек з Харкова, 46 років. Всі інші, місцеві молоді люди віком 15, 16, 18 та 20 років. Двоє з них забрали ці «компоненти» із тайника і за наданими схемами в орендованій квартирі виготовили вибуховий пристрій. Двоє інших - встановили відеокамери поблизу держустанови, заклали там вибухівку і привели її в дію. Це терористичний акт за попередньою змовою – кожний з молодих людей має всі шанси сісти на 12 років.

Мотиви, як бачимо, різні. Що об’єднує всіх фігурантів справ СБУ? Всі вони найближчі роки проведуть в українських тюрмах. І як казав один втікач до Ростова «Я їм не заздрю». Бо до зрадників країни там, кажуть, особливе ставлення.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Харків теракт статистика Кіровоградщина жінка озброєння вирок росіяни

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