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    Суспільство

    У Харкові відомий педіатр наклав на себе руки після перенесеного Covid-19

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    На цей момент поліція з'ясовує всі обставини та деталі трагічного вечора, а також причини, які спонукали Басилайшвілі зробити фатальний крок - У Харкові відомий педіатр наклав на себе руки після перенесеного Covid-19
    На цей момент поліція з'ясовує всі обставини та деталі трагічного вечора, а також причини, які спонукали Басилайшвілі зробити фатальний крок

    Незадовго до смерті Олег Басилайшвілі виписався з лікарні та закінчував лікування вдома

    У Харкові відомий дитячий лікар-педіатр Олег Басилайшвілі покінчив життя самогубством. Про це повідомила його дружина Ірина Борзова на своїй сторінці в Facebook.

    За попередніми даними, чоловік вистрибнув з вікна своєї квартири.

    Рідні Басилайшвілі шоковані тим, що сталося. Вони повідомили, що лікар зовсім нещодавно переніс Covid-19 і перебіг хвороби було важким.

    Незадовго до смерті Олег Басилайшвілі виписався з лікарні та закінчував лікування вдома.

    «Трагедія сталась у Подільському провулку. Чоловіка в крові на асфальті виявили перехожі та негайно зателефонували в поліцію. Слідчо-оперативна група оглянула місце події та виявила, що вікно, з якого вистрибнув чоловік, також було в крові», – поінформувала поліція.

    Олег Басилайшвілі пропрацював педіатром понад 25 років, на його рахунку сотні врятованих життів. Він працював також у відділенні реанімації та інтенсивної терапії новонароджених, а з 2019 року керував власним медичним закладом. У соціальних мережах батьки маленьких пацієнтів пишуть пости вдячності за порятунок своїх малюків.

    Друзі й знайомі характеризували його, як життєрадісну і веселу людину, професіонала своєї справи.

    На цей момент поліція з'ясовує всі обставини та деталі трагічного вечора, а також причини, які спонукали Басилайшвілі зробити фатальний крок.

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