У Харкові відомий педіатр наклав на себе руки після перенесеного Covid-19



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На цей момент поліція з'ясовує всі обставини та деталі трагічного вечора, а також причини, які спонукали Басилайшвілі зробити фатальний крок

Незадовго до смерті Олег Басилайшвілі виписався з лікарні та закінчував лікування вдома

У Харкові відомий дитячий лікар-педіатр Олег Басилайшвілі покінчив життя самогубством. Про це повідомила його дружина Ірина Борзова на своїй сторінці в Facebook.

За попередніми даними, чоловік вистрибнув з вікна своєї квартири.

Рідні Басилайшвілі шоковані тим, що сталося. Вони повідомили, що лікар зовсім нещодавно переніс Covid-19 і перебіг хвороби було важким.

Незадовго до смерті Олег Басилайшвілі виписався з лікарні та закінчував лікування вдома.

«Трагедія сталась у Подільському провулку. Чоловіка в крові на асфальті виявили перехожі та негайно зателефонували в поліцію. Слідчо-оперативна група оглянула місце події та виявила, що вікно, з якого вистрибнув чоловік, також було в крові», – поінформувала поліція.

Олег Басилайшвілі пропрацював педіатром понад 25 років, на його рахунку сотні врятованих життів. Він працював також у відділенні реанімації та інтенсивної терапії новонароджених, а з 2019 року керував власним медичним закладом. У соціальних мережах батьки маленьких пацієнтів пишуть пости вдячності за порятунок своїх малюків.

Друзі й знайомі характеризували його, як життєрадісну і веселу людину, професіонала своєї справи.

На цей момент поліція з'ясовує всі обставини та деталі трагічного вечора, а також причини, які спонукали Басилайшвілі зробити фатальний крок.