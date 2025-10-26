Головна Країна Суспільство
26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 26 жовтня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

26 жовтня в Україні відзначають День автомобіліста і дорожника. У світі відзначають День інтерсекс-людей. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого великомученика Димитрія Миротворця.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 26 жовтня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День автомобіліста і дорожника

26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

В останню неділю жовтня святкують День автомобіліста і дорожника. Цей день затверджений згідно з Указом президента України Леоніда Кравчука в 1993 році. Подія є офіційним професійним святом працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Цей день відзначають не тільки люди, що працюють за вказаними напрямками діяльності, але й багато автомобілістів-любителів.

Історія свята розпочалася дещо раніше. 1 жовтня 1980 року ВР СРСР заснувала ланку святкових дат, серед яких був і День автомобіліста або День водія. Вже у незалежній Україні вирішили «примирити» автомобілістів та дорожників, тому свято зробили загальним для всіх учасників дорожнього руху та дорожніх працівників. Святкові заходи також стосуються людей, які займаються обслуговуванням транспортних засобів та ремонтом автомобілів: шиномонтажників, автослюсарів, механіків, автоінженерів та конструкторів, керівників автотранспортних підприємств.

Міжнародні та національні свята

День інтерсекс-людей

26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

День інтерсекс-людей (Intersex Awareness Day) або День обізнаності про інтерсексуальність, що відзначається щорічно 26 жовтня, є міжнародно визнаним днем, покликаним привернути увагу до проблем прав людини, з якими стикаються інтерсекс-люди. Цей день нагадує про виклики, з якими стикається інтерсексуальна спільнота, а також про необхідність більшого розуміння, прийняття та забезпечення прав інтерсекс-людей.

Національний день гарбуза

26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

У США та низці інших країн 26 жовтня відзначають Національний день гарбуза. Це свято присвячене одному з головних символів осені та Хелловіну. Цього дня проводять фестивалі, готують страви з гарбуза та вирізають традиційні ліхтарі Джека.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого великомученика Димитрія Миротворця

26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

26 жовтня (за новим, новоюліанським календарем) православна церква відзначає День пам’яті святого великомученика Димитрія Миротворця (Солунського). Раніше це свято відзначалося 8 листопада. Димитрій Солунський є одним із найбільш шанованих святих у християнстві. Згідно з переказами, Димитрій жив у III столітті в місті Солунь (Салоніки, Греція). Він був сином римського проконсула і, незважаючи на високий соціальний статус та військову кар'єру, таємно сповідував християнство. Після смерті батька він отримав звання проконсула і відкрито почав проповідувати християнство. Коли про це дізнався імператор Максиміан, він наказав схопити Димитрія. За свою незламну віру Димитрій був ув'язнений і пізніше страчений у 306 році.

Святого Димитрія шанують як покровителя воїнів, захисника Вітчизни та молитвеника за мир. Його також часто називають Мироточивим, оскільки його мощі виділяли запашне миро.

Народні вірування та прикмети

Народні прикмети на цей день, пов'язані з Димитрієвим днем, переважно стосуються погоди та зими:

  • Якщо в цей день сніг випаде – весна буде пізньою і холодною.
  • Якщо на Димитрія тепло – зима буде м’якою та вологою.
  • Дмитрівська субота (яка була напередодні, 25 жовтня) вважалася останнім поминальним днем року перед настанням потужних морозів.

Історичні події

  • 1636 рік – засновують Гарвардський коледж, що стає у першій чверті XIX ст. університетом, одним з найвідоміших в США і світі;
  • 1810 рік – США анексували Західну Флориду;
  • 1861 рік – німецький винахідник Філіпп Рейс у Франкфурті демонструє свій винахід, який він назвав телефоном;
  • 1863 рік – у Женеві утворюють Міжнародний Червоний Хрест;
  • 1863 рік – у Лондоні засновують Англійську футбольну асоціацію;
  • 1900 рік – у Нью-Йорку відкривають першу лінію метрополітену;
    1905 рік – Швеція і Норвегія розривають союз;
  • 1938 рік – фірма DuPont розробляє новий синтетичний матеріал – нейлон;
  • 1938 рік – Августин Волошин стає новим прем'єр-міністром автономного уряду Підкарпатської Русі;
  • 1939 рік – так звані «Народні Збори Західної України» у Львові під більшовицьким тиском ухвалюють декларації щодо встановлення радянської влади, входження до УРСР, конфіскацію поміщицьких і монастирських земель, націоналізацію банків та промисловості;
  • 1944 рік – війська США знищують японський флот у затоці Лійт на Філіппінах;
  • 2014 рік – відбуваються парламентські вибори в Україні.

Іменини

День ангела святкують: Димитрій, Іван, Марк, Афанасій.

Теги: традиції календар релігія свято свята

26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2025: традиції та молитва
На Хмельниччині чоловік придбав будинок та виявив під ним глибоке підземелля
На Хмельниччині чоловік придбав будинок та виявив під ним глибоке підземелля
«Забирайте тіло сина, ДНК співпало». Командири надурили матір полоненого окупанта
«Забирайте тіло сина, ДНК співпало». Командири надурили матір полоненого окупанта
Буковинець змайстрував собі труну та 15 років зберігає її в гаражі
Буковинець змайстрував собі труну та 15 років зберігає її в гаражі
Міністерка енергетики анонсувала початок опалювального сезону
Міністерка енергетики анонсувала початок опалювального сезону

