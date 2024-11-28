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У Харкові з початку 2024 році зареєструвалися 11 тис. ФОПів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Харкові з початку 2024 році зареєструвалися 11 тис. ФОПів
Кількість відкритих у Харкові ФОПів перевищує кількість закритих на 13%
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Мер Ігор Терехов: «Не було масової релокації потужних підприємств з Харкова. Багато бізнесів адаптувалися і працюють»

Станом на 1 листопада 2024 року кількість зареєстрованих у Харкові ФОП складає 119304, водночас понад 9 тис. фізичних осіб-підприємців припинили свою діяльність. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів мер міста Ігор Терехов.

«Коли кожного дня прильоти і руйнації, хтось із підприємців просто не витримує такого навантаження і перелоковується. Але хочу сказати, спираючись на статистику, яку нам надає Податкова служба, кількість відкритих у Харкові ФОПів перевищує кількість закритих на 13%. Станом на 1 листопада кількість зареєстрованих у Харкові ФОП − 119304, тоді як на початку 2022 року їх було 118209», – зауважив мер.

Водночас, за словами Терехова, понад 9 тис. фізичних осіб-підприємців припинили свою діяльність, перемістили бізнес з Харкова чи змінили податкову адресу на іншу територіальну громаду. Також він зазначив, що від січня по жовтень 2024 року офіційно зареєстрували свій бізнес 11019 ФОПів.

«Для нас дуже важливо, щоб бізнес залишався у Харкові, ми боремося за кожне мале підприємство і лобіюємо бізнес на всіх рівнях. Ви питаєте, скільки коштів перераховують підприємства в бюджет міста. Ні, не перераховують − вже майже рік, як ми звільнили бізнес від місцевих податків і зборів для того, щоб у підприємців залишалися обігові кошти і щоб вони працювали у Харкові. Залишилися плата за землю, за нерухомість, орендна плата − це те, що стосується міського бюджету», – наголосив Терехов.

Мер додав, що місцева влада пішла на безпрецедентний крок: від початку війни проїзд у всьому громадському транспорті, включно з метрополітеном, − безкоштовний. За його словами, це один зі стимулів людям залишатися у Харкові.

Нагадаємо, за вісім місяців 2024 року українці відкрили майже 194 тис. нових ФОПів. За цей же період закрилося трохи більше 120 тис. ФОПів. Більш ніж третина нових справ закриваються у перший рік роботи.

За даними аналітиків YouControl, в Україні стрімко скорочується кількість фізичних осіб підприємців та продовжується тенденція скорочення кількості зареєстрованих компаній.

Так, улітку 2024 року реєстрації ФОП знизилися на 19,8% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. При цьому кількість жінок серед новоспечених підприємців у літні місяці зросла до 62,49% – це рекорд за останні чотири роки.

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Теги: Харків бізнес Ігор Терехов ФОП

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