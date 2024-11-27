Скільки будинків та шкіл росіяни розбомбили у Харкові. Мер оприлюднив жахливу статистику

На Північній Салтівці живуть люди, але цей мікрорайон з 2022 року постраждав найбільше, деякі будинки підлягають знесенню

Найбільше у місті постраждав район Північна Салтівка

З 24 лютого 2024 року у Харкові налічується 4414 пошкоджених багатоповерхівок і 3680 будівель у приватному секторі. Також пошкоджено більше половини освітнього фонду – 134 школи зі 184, 109 дитячих садочків із 205. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів мер міста Ігор Терехов.

За його словами, лише за жовтень у місті 400 житлових будинків пошкоджено ворожими ударами, за дві декади листопада − 144 багатоповерхові будинки та 22 будинки у приватному секторі.

«Щодо архітектурних пам’яток, то крім Держпрома − візитної картки Харкова і пам’ятки архітектури всієї України, дуже багато історичних будівель частково чи майже повністю зруйновані: і Бекетовські будинки, і бібліотека імені Короленка постраждала, багато інших будівель, які створюють архітектурний ансамбль Харкова, зведених у минулому і позаминулому століттях», – розповів Терехов.

Також зазнали суттєвих руйнувань заклади вищої школи, зокрема повністю чи частково зруйновані будівлі Університету імені Каразіна, Політехнічного та інших інститутів, додав очільник міста.

«Найбільше у місті постраждав район Північна Салтівка, тому що від початку вторгнення, коли ворог стояв на кільцевій дорозі біля Харкова, він прямою наводкою обстрілював цей житловий мікрорайон усіма вогневими засобами, які в нього були», – підкреслив мер. За його словами, у цьому районі не було жодного дитячого садочка, лікарні, школи, які би не постраждали від обстрілів, майже жодного житлового будинку, який не постраждав.

Ігор Терехов наголосив, що наразі Харків постійно перебуває під потужними обстрілами, оскільки місто розташоване неподалік кордону з Російською Федерацією, ракети С-300 долітають за 49 секунд, КАБи − за 3-4 хвилини. Мер додав, що немає жодного району міста, який не був би під обстрілами.

Нагадаємо, у Харкові російські війська вранці в понеділок, 25 листопада, вдарили по Київському району. Стало відомо, що, ймовірно, удар по центру Харкова було завданоракетою С-400, а кількість постраждалих зросла до 19. За попередніми підрахунками в тій чи іншій ступені постраждав 41 будинок, додав Терехов.

Також 19 листопада, Росія атакувала Київський район Харкова. Очільник ОДА зазначив, що внаслідок російської атаки поранено 10 людей. Синєгубов зауважив, що серед чоловіків наймолодшому 18 років. Його госпіталізували у важкому стані. Інші – в середньому, четверо госпіталізованих.

Як відомо, Російська Федерація останнім часом атакує Харків новим типом озброєння – безпілотними літальними апаратами. Вже не раз було зафіксоване влучання російського БпЛА в житлові будинки. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону.