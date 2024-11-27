Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільки будинків та шкіл росіяни розбомбили у Харкові. Мер оприлюднив жахливу статистику

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Скільки будинків та шкіл росіяни розбомбили у Харкові. Мер оприлюднив жахливу статистику
На Північній Салтівці живуть люди, але цей мікрорайон з 2022 року постраждав найбільше, деякі будинки підлягають знесенню
фото: Василь Голосний

Найбільше у місті постраждав район Північна Салтівка

З 24 лютого 2024 року у Харкові налічується 4414 пошкоджених багатоповерхівок і 3680 будівель у приватному секторі. Також пошкоджено більше половини освітнього фонду – 134 школи зі 184, 109 дитячих садочків із 205. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів мер міста Ігор Терехов.

За його словами, лише за жовтень у місті 400 житлових будинків пошкоджено ворожими ударами, за дві декади листопада − 144 багатоповерхові будинки та 22 будинки у приватному секторі. 

«Щодо архітектурних пам’яток, то крім Держпрома − візитної картки Харкова і пам’ятки архітектури всієї України, дуже багато історичних будівель частково чи майже повністю зруйновані: і Бекетовські будинки, і бібліотека імені Короленка постраждала, багато інших будівель, які створюють архітектурний ансамбль Харкова, зведених у минулому і позаминулому століттях», – розповів Терехов.

Також зазнали суттєвих руйнувань заклади вищої школи, зокрема повністю чи частково зруйновані будівлі Університету імені Каразіна, Політехнічного та інших інститутів, додав очільник міста.

«Найбільше у місті постраждав район Північна Салтівка, тому що від початку вторгнення, коли ворог стояв на кільцевій дорозі біля Харкова, він прямою наводкою обстрілював цей житловий мікрорайон усіма вогневими засобами, які в нього були», – підкреслив мер. За його словами, у цьому районі не було жодного дитячого садочка, лікарні, школи, які би не постраждали від обстрілів, майже жодного житлового будинку, який не постраждав.

Ігор Терехов наголосив, що наразі Харків постійно перебуває під потужними обстрілами, оскільки місто розташоване неподалік кордону з Російською Федерацією, ракети С-300 долітають за 49 секунд, КАБи − за 3-4 хвилини. Мер додав, що немає жодного району міста, який не був би під обстрілами.

Нагадаємо, у Харкові російські війська вранці в понеділок, 25 листопада, вдарили по Київському району. Стало відомо, що, ймовірно, удар по центру Харкова було завданоракетою С-400, а кількість постраждалих зросла до 19.  За попередніми підрахунками в тій чи іншій ступені постраждав 41 будинок, додав Терехов.

Також 19 листопада, Росія атакувала Київський район Харкова. Очільник ОДА зазначив, що внаслідок російської атаки поранено 10 людей. Синєгубов зауважив, що серед чоловіків наймолодшому 18 років. Його госпіталізували у важкому стані. Інші – в середньому, четверо госпіталізованих.

Як відомо, Російська Федерація останнім часом атакує Харків новим типом озброєння – безпілотними літальними апаратами. Вже не раз було зафіксоване влучання російського БпЛА в житлові будинки. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Теги: Харків статистика бібліотека місто озброєння ворог росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні події ночі проти 29 жовтня
РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
29 жовтня, 07:00
Над Рівненщиною збили сім БпЛА
БпЛА росіян долетіли до Рівненщини, там працювала ППО
28 жовтня, 07:46
Ворожа атака пошкодила понад дві сотні вікон у корпусах вишу
У Харкові окупанти пошкодили університет імені Каразіна
8 листопада, 18:26
Ситуація на фронті 25 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2024 року
25 листопада, 00:00
Закон вніс доповнення до шести діючих законів, які передбачають заборону «пропаганди» педофілії, ЛГБТ і зміни статі
Росія ухвалила закон про заборону «пропаганди чайлдфрі»
12 листопада, 15:17
НАБУ, перебуваючи на території держави-агресора отримуватимуть 100 тис. грн
НАБУ отримає виплати за операції на Курщині: соцмережі здивовані
15 листопада, 18:49
В Україну повернули 15 дітей з окупованих територій
Україна повернула із окупованих територій 15 дітей
16 листопада, 01:10
Окупанти просунулись біля кількох населених пунктів
Аналітики Deep State повідомили, де просунувся ворог
19 листопада, 05:32
Раніше Тайвань передав українським військовим свої надлишки зенітно-ракетних батарей HAWK
«У нас ще є час». Експрезидентка Тайваню заявила, що Україна має бути пріоритетом для США
25 листопада, 09:15

Події в Україні

Влада Донеччини назвала чотири міста, завезти допомогу до яких майже неможливо
Влада Донеччини назвала чотири міста, завезти допомогу до яких майже неможливо
Скільки будинків та шкіл росіяни розбомбили у Харкові. Мер оприлюднив жахливу статистику
Скільки будинків та шкіл росіяни розбомбили у Харкові. Мер оприлюднив жахливу статистику
На Дніпропетровщині окупанти атакували з дрона авто рятувальників
На Дніпропетровщині окупанти атакували з дрона авто рятувальників
В Україні масштабна повітряна тривога тривала 20 хвилин
В Україні масштабна повітряна тривога тривала 20 хвилин
Мінцифри створить е-систему «Наш дім» для управління багатоквартирними будинками
Мінцифри створить е-систему «Наш дім» для управління багатоквартирними будинками
У Тернополі електротранспорт частково відновив роботу після атаки РФ
У Тернополі електротранспорт частково відновив роботу після атаки РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 листопада 2024
18K
Росія готується до наступу на Дніпропетровщину – ISW
16K
Надія Савченко вийшла на публіку і перелічила «найвідоміших ухилянтів»
11K
Чи підтримують жителі Південної Кореї надання зброї Україні: результати опитування
7072
Німецький автопром не може продати нові машини – Bild

Новини

МВФ та Єврокомісія поставили крапку в питанні оподаткування тютюнових стіків
Сьогодні, 12:26
Мінлива хмарність, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 27 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:43
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
ЄБРР ніколи не заявляв про неготовність фінансувати ДТЕК Ахметова – офіційна заява банку
Вчора, 16:48
Енергетики ДТЕК вчергове потрапили під обстріл на Дніпропетровщині
Вчора, 13:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua