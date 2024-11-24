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Держава має залучати інвесторів до відбудови енергетики - ЄБА

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Держава має залучати інвесторів до відбудови енергетики - ЄБА

В ЄБА назвали три причини, які заважають швидкій відбудові енергетики

Держава має забезпечити вирішення фінансових проблем на енергоринку, щоб повернути довіру інвесторів і залучити їх до більш швидкого та якісного будівництва нових енергетичних потужностей в Україні. Про це йдеться в блозі співголови комітету з енергетики Європейської бізнес асоціації Ярини Скороход.

«Через постійні атаки постає логічне питання про побудову нових потужностей. Та попри це, перспективи нової генерації залишаються туманними», – заявила Скороход. За її словами, першою проблемою є те, що інвестори не бачать сенсу вкладати у ринок електроенергії, де ціни регулюються вручну.

«Прайс-кепи, встановлені ще у 2019 році, досі стримують розвиток генерації та унеможливлюють ефективний імпорт. Це змушує «Укренерго» купувати дорогу аварійну допомогу, а іноді – вводити обмеження», – пояснила Скороход.

На думку співголови комітету, незважаючи на очевидні проблеми, регулятор поки не змінив цінові обмеження. Другою проблемою Скороход називає наявність кругових боргів в енергетиці, які обраховуються десятками мільярдівгривень.

«І це лише вершина айсбергу, бо головне, що немає бодай плану для погашення цих боргів», – підкреслює Скороход. Ще одним важливим викликом експертка називає потребу фінансування Укренерго у повному обʼємі для оперативних ремонтів. Скороход розповіла, що запропонований тариф «Укренерго» дає обережний позитивний сигнал для галузі ВДЕ. На неї закладено 23,7 млрд грн, також НКРЕКП пропонує включити в тариф минулорічні борги в 2,7 млрд грн.

«Тому інвестори сподіваються, що рішення буде прийнято найближчим часом», – резюмувала експертка.

Як повідомлялося раніше, заборгованість НЕК «Укренерго» за компенсацію виробництва електроенергії з альтернативних джерел перед держпідприємством «Гарантований покупець» перевищила 30 мільярдів гривень. Експерти та інвестори закликають державу не допустити подальшого накопичення боргів «Укренерго» за послугу зі збільшення виробництва електроенергії з ВДЕ.

Теги: НКРЕКП імпорт бізнес фінансування Укренерго енергетика

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