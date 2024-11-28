У Харкові до кінця року з’являться дві підземні лікарні

«Сьогодні харківські лікарні обладнані найпростішими укриттями, і під землею приймають пологи» – мер Терехов

До кінця 2024 року у Харкові з'являться дві підземні лікарні, де, зокрема, прийматимуть пологи. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів мер міста Ігор Терехов.

«На жаль, у нас немає можливості перевести всі пологові будинки на підземні локації. Хочу сказати, що ми зараз здійснюємо проєкт і до кінця року будемо мати дві підземні лікарні, де, зокрема, пологи теж прийматимуть. Сьогодні харківські лікарні обладнані найпростішими укриттями, і справді там, під землею, приймають пологи», – зауважив мер.

Також Терехов додав, що у Харкові працює одна підземна школа, ще шість будується.

«Щодо підземних шкіл, то зараз у місті працює одна така школа в Індустріальному районі, будується ще шість. Крім цього, діти навчаються у класах на шести станціях метрополітену», – зазначив мер Харкова.

Раніше відкрилася перша підземна школа на території Харківської області. 30 травня захисна споруда в Люботині розпочала роботу в тестовому режимі.

Також повідомлялося, що у Харкові завершилось будівництво першої підземної школи. Заклад освіти має 20 класних кімнат та розрахований на прийом 900 учнів у дві зміни. Цього року за парти сядуть вже 600 школярів, а набір дітей на наступний навчальний рік вже завершено.